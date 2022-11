TVP 1 i TVP 2 w ofercie Canal+ Online. To dobra wiadomość tuż przed mundialem w Katarze

Jeśli jesteś kibicem piłki nożnej, po prostu czekasz na mecze naszej reprezentacji lub po prostu lubisz programy emitowane na TVP 1 i TVP 2, to mamy dobre informacje. Oba kanały zawitały do oferty Canal+ Online.

Nowe programy w Canal+ Online

W połowie września informowaliśmy Was o wzbogaceniu oferty internetowej telewizji Canal+ o dwa nowe programy. Wówczas klienci otrzymali dostęp do Polsatu oraz TV4, a więc kanałów, których chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Natomiast teraz, do już dostępnych kanałów, dołączają dwa główne należące do Telewizji Polskiej (TVP).

Jak już wspomniałem, dołączenie do oferty kanałów TVP to dobra informacja dla polskich kibiców. Mecze naszej reprezentacji będą emitowane właśnie w TVP 1. Przypominamy, że pierwszy z nich, w którym zmierzymy się z reprezentacją Meksyku, już 22 listopada o godzinie 17:00.

Podstawy pakiet to wydatek 29 złotych miesięcznie (fot. Canal+)

Skoro już wspomnieliśmy o mundialu w Katarze, to mecz otwarcia odbędzie się dwa dni wcześniej, 20 listopada. Wówczas Katar zmierzy się z Ekwadorem, a mecz będzie można obejrzeć na TVP 1 o godzinie 17:00.

Oczywiście zarówno w TVP 1, jak i TVP 2, zobaczymy sporo więcej meczów tegorocznych Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej. Jeśli więc nie masz bardziej klasycznej telewizji, a jesteś fanem piłki nożnej, to warto rozważyć ofertę Canal+ Online. Tym bardziej, że dostęp można wykupić już za 29 złotych miesięcznie.

Gdzie dokładnie są dostępne TVP 1 i TVP 2?

Dwa kanały TVP są dostępne dla wszystkich subskrybentów Canal+ Online bez względu na posiadany pakiet. Oznacza to, że mecze będziemy mogli obejrzeć także decydując się na najtańszy z dostępnych pakietów.

Warto jednak mieć na uwadze, że kanały TVP 1 i TVP 2 nie będą dostępne w usłudze Canal+ Online dla abonentów oferty satelitarnej Canal+ oraz dla klientów korzystających z serwisu Canal+ za pośrednictwem innych operatorów.