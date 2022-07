Na stacjach AMIC Energy też dostaniesz rabat na paliwo, ale jest haczyk

Kolejna stacja ogłosiła kilkudziesięciogroszowy rabat na paliwo dla swoich klientów, jednak w jej przypadku zasady promocji są całkowicie inne. Promocja obowiązywać będzie bowiem tylko jeden dzień w tygodniu i – przynajmniej na razie – wyłącznie przez lipiec 2022 roku.

Rabat na paliwo na stacjach AMIC Energy

Pierwszym, który ogłosił wprowadzenie rabatu na paliwo, był PKN Orlen. Niewiele później to samo zrobili jednak również LOTOS i bp. Do tego grona można zaliczyć także AMIC Energy, aczkolwiek akurat ta stacja daje rabat na paliwo na nieco innych zasadach.

Do tej pory jej klienci mogli otrzymać rabat do 20 groszy na litr paliwa w ramach promocji „TANIE ŚRODOTANKOWANIE z zarejestrowaną kartą AMIC Club”. Stacja dawała 20 groszy rabatu na każdy litr Pb95 Pro i ON Pro, 10 groszy zniżki na Pb95, Pb98 i ON oraz 3 grosze na LPG. Promocja obowiązuje już od 2 czerwca 2020 roku do odwołania.

Rabat na paliwo na stacjach AMIC Energy – nowa promocja

29 czerwca 2022 roku, tj. w minioną środę, przygotowano jednak specjalną promocję, w ramach której klienci otrzymali 30 groszy rabatu na każdy zatankowany litr Pb95 i ON oraz 10 groszy na Pb98 i gaz LPG. Dziś poinformowano, że z uwagi na ogromną popularność tej promocji, postanowiono ją ponowić.

źródło: AMIC Energy PL / Facebook

Promocja będzie obowiązywała w każdą środę do 31 lipca 2022 roku na wszystkich 116 stacjach. W jej ramach klient otrzyma 30 groszy rabatu na każdy litr paliwa Pb 95 Pro, ON Pro, Pb 95 i ON oraz 10 groszy w przypadku Pb98 i LPG. Rabat zostanie naliczony przy kasie, ale wcześniej trzeba pokazać zarejestrowaną kartę AMIC Club.

Co ważne, regulamin promocji informuje, że w cenie promocyjnej uczestnik może zatankować łącznie maksymalnie 70 litrów dowolnego paliwa (nie ma informacji o tym, że nie można nalać do kanistrów czy innych pojemników) i promocja nie łączy się z innymi promocjami na paliwa, między innymi rabatami przysługującymi użytkownikom kart lojalnościowych AMIC Club oraz kart flotowych AMIC Fleet Card, DKV, UTA, Licard International oraz E100.

Czy AMIC Energy to rosyjska stacja?

Po tym, jak Rosja napadła na Ukrainę, wiele osób nawoływało do bojkotu tych stacji, a Gdańska Organizacja Turystyczna zerwała nawet z nią współpracę (przed tym posiadacze Karty Mieszkańca Gdańska mogli bowiem otrzymać rabaty na stacjach tej sieci). Powodem miały być rzekome powiązania z rosyjskim Łukoilem.

Bardzo szybko wydano jednak oficjalne oświadczenie, w którym poinformowano również, że firma AMIC Polska sprzedaje paliwa dostarczane wyłącznie z polskiej rafinerii PKN Orlen.