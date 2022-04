Aplikacja LOTOS otrzymała ważne nowości dla klientów flotowych

Aplikacja LOTOS Pay&Go otrzymała długo wyczekiwane wsparcie dla kart Biznes, co z pewnością jest dobrą wiadomością dla wielu klientów flotowych. Co więcej, twórcy zapowiedzieli przydatne nowości, które będą skierowane do wszystkich użytkowników.

Karty Biznes już w aplikacji

W zeszłym roku LOTOS, po wcześniej przeprowadzonych testach, wydał aplikację Pay&Go. Podobnie jak w przypadku rozwiązania Orlenu, tutaj również otrzymujemy możliwość płacenia za paliwo z pominięciem kasy. Dzięki temu możemy zaoszczędzić całkiem sporo czasu – na stacjach zdarzają się długie kolejki. Ponadto nie słyszymy mnóstwa pytań o kawę czy hot-doga.

Teraz twórcy aplikacji poinformowali natomiast, że wprowadzają obsługę gotówkowych kart LOTOS Biznes, które wydane są na podstawie tzw. umów pracowniczych. Chodzi o ofertę skierowaną do firm, które wykorzystują wspomnianą kartę, a także związane z nią zniżki na paliwo i usługi, jako dodatkowy benefit dla swoich pracowników.

Kartę należy wprowadzić w aplikacji Pay&Go, aby zyskać możliwość korzystania z dodatkowych bonusów. Rabaty na paliwo, jak i produkty pozapaliwowe będą naliczane automatycznie przed finalizacją transakcji, dzięki czemu rachunek klienta jest pomniejszony o określone zniżki. Warto dodać, że aplikacja jest bezpośrednio połączona z systemem flotowym LOTOS Paliwa.

Użytkownik ma zawsze wybór, czy chce skorzystać z karty, czy też nie. Może to przydać się w sytuacjach, gdy aplikacja służy również do płacenia za paliwo w przypadkach, których nie obejmują zniżki w ramach karty Biznes.

Nadchodzą nowości dla wszystkich użytkowników

Jak możemy przeczytać w komunikacie prasowym, aplikacja LOTOS Pay&Go pozwala już rozliczać za pomocą jednej transakcji wiele pozycji w koszyku. Przykładowo użytkownik może w ten sposób zapłacić za dwa niezależne nalania z dystrybutorów – PB+LPG czy ON+AdBlue.

W planach jest natomiast wprowadzenie możliwości dodawania do jednego koszyka produktu z kawiarki czy płynu do spryskiwaczy. Ma to odbywać się za pomocą zeskanowania kodu kreskowego produktu. Początkowo funkcja ma być udostępniona w ramach programu testowego, a następnie trafi do wszystkich użytkowników.

Aplikacja LOTOS Pay&Go jest dostępna za darmo w Sklepie Google Play i Apple App Store.