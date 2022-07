Polacy są coraz bardziej świadomi i myślą ekologicznie

Najnowszy raport Smart Barometr 2022 potwierdza, że Polacy zmieniają swoje nawyki zakupowe – coraz częściej podejmują świadomie ekologiczne decyzje, które mają ogromny wpływ na środowisko naturalne.

Polacy zdają sobie sprawę, że elektrośmieci to poważny problem

W raporcie Smart Barometr 2022, przeprowadzonym przez Kantar Public na zlecenie Digital Care, aż 49% badanych przyznało, że elektrośmieci to poważny problem, a kolejne 28% określiło go jako „średni”. Pokazuje to, że mieszkańcy Polski są świadomi, iż elektronika nie tylko ułatwia życie, ale może też stać się źródłem problemu, gdy przestanie działać. Co jednak ciekawe, co trzeci ankietowany powiedział, że elektronika użytkowa (na przykład komputery, drukarki czy telefony komórkowe) generuje najwięcej elektrośmieci, choć w rzeczywistości (według statystyk) w największym stopniu odpowiada za to wielkogabarytowe AGD.

W raporcie Smart Barometr 2022 pojawiło się też pytanie, jak można ograniczyć ilość elektrośmieci. Aż blisko połowa Polaków uważa, że najbardziej istotne są regulacje prawne (Unia Europejska takie stworzyła), które zapewniłyby dłuższą żywotność produktów, a także zbiórki używanego sprzętu celem jego odnowienia. Jednocześnie ponad połowa powiedziała, że zniżki na produkty odnowione zachęciłyby do kupowania ponownie wprowadzonej na rynek elektroniki (w ostatnim czasie Orange kilkukrotnie obniżało ceny odnowionych iPhone’ów i nie tylko).

fot. Katarzyna Pura / tabletowo.pl

Polacy wiedzą, jak ograniczyć ilość elektrośmieci

Dzięki raportowi Smart Barometr 2022 dowiedzieliśmy się również, że Polacy kupują coraz droższe smartfony – już 37% zadeklarowało, że posiadane przez nich urządzenie jest warte przynajmniej 1000 złotych. Kupując sprzęt, który kosztuje więcej, istnieje większe prawdopodobieństwo, że będzie on służył dłużej, ponieważ tanizna bardzo często szybko się psuje.

Drugim sposobem na ograniczenie ilości elektrośmieci jest naprawa urządzeń, zamiast wymiany na nowe. Niestety, z tym jest już znacznie gorzej, bowiem mniej niż połowa (dokładniej 44%) osób, które uszkodziły swój smartfon, zdecydowała się go naprawić. Pozostałe 56% tego nie zrobiło – najczęściej podawanym powodem (61%) była cena naprawy, która przekraczała cenę zakupu nowego urządzenia.

Zalegające w szufladach smartfony to poważny problem

Mimo że mieszkańcy Polski są coraz bardziej świadomi, że mają ogromny wpływ na kondycję środowiska naturalnego, w ich szufladach wciąż zalega wiele starych, nieużywanych smartfonów – mówi się, że nawet 30 mln! I to pomimo że ponad 70% ankietowanych w ramach badania Smart Barometr 2022 powiedziało, że jest skłonne sprzedać swój nieużywany telefon.

Używanemu smartfonowi można dać drugie życie na wiele różnych sposobów, na przykład wykorzystać jako kamerę domową lub przekazać innej osobie, której nie będzie przeszkadzać, że jest on starszy i nie oferuje najnowszych funkcji. Ponadto urządzenie można oddać do recyklingu – jeśli będzie w dobrym stanie technicznym, zostanie odnowione i ponownie wprowadzone na rynek – a sprzedaż odnowionych smartfonów z roku na rok rośnie.

Czasami jednak smartfon nie nadaje się do tego – wówczas należy wrzucić go do pojemnika na elektrośmieci lub oddać do punktu, gdzie są one zbierane. A bardzo często można to zrobić w salonie operatora sieci komórkowej czy w sklepie z elektroniką. Nie każdy bowiem wie, że sklepy, które sprzedają dany rodzaj produktu elektronicznego, muszą przyjąć go do recyklingu.