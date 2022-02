Samsung dorzuca słuchawki Galaxy Buds Pro do jednego ze swoich najlepszych smartfonów

Samsung Galaxy S20 FE był jednym z najciekawszych smartfonów przełomu lat 2020/2021. Teraz możemy go dostać w promocji razem z… jednymi z najciekawszych słuchawek True Wireless.

Galaxy Buds Pro razem z Galaxy S20 FE

W tym momencie Samsung Galaxy S20 FE ma już swojego bezpośredniego następcę w postaci Galaxy S21 FE (tutaj znajdziecie ich porównanie – serdecznie polecam). Mimo to wciąż jest solidną propozycją dla tych, którzy wcale nie potrzebują mieć sprzętu z najnowszym procesorem (choć nadal wciąż naprawdę znakomitym).

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung ruszył z interesującą promocją dla tych, którzy lubią mieć urządzenia z jednego – nazwijmy to – ekosystemu. Ponieważ słuchawki Galaxy Buds Pro najlepiej „dogadują się” ze smartfonami Samsunga, są idealnym dodatkiem do telefonów tego producenta. I właśnie taka okazja czeka na nas w sklepach z elektroniką. Do Samsunga Galaxy S20 FE możemy dobrać sobie słuchawki Galaxy Buds Pro, za które zapłacimy tylko 1 zł.

Z promocji możemy skorzystać, udając się na przykład do sklepie Media Expert. Jak to zrobić? To nie jest trudne:

Dodajemy do koszyka smartfon objęty promocją. Używamy kodu rabatowego P-12637 i wybieramy kolor słuchawek Galaxy Buds Pro, które chcemy otrzymać do zamówienia w prezencie. Kończymy proces zakupu. Słuchawki dotrą do nas razem ze smartfonem!

Czy warto kupić Galaxy S20 FE w 2022 roku?

Tak, to wciąż znakomity wybór. Procesor Qualcomm Snapdragon 865 z Adreno 650 z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej, a do tego świetny wyświetlacz AMOLED 6,5 cala? Niewiele więcej do szczęścia potrzeba. Przypominam też, że Galaxy S20 FE dostał już aktualizację do Androida 12, więc działa na najnowszym dostępnym oprogramowaniu.

W zestawie z najlepszymi słuchawkami TWS Samsunga, aż żal nie skorzystać!