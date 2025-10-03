Nie pożałujesz, że kupiłeś Samsunga. Będziesz używać go z jeszcze większą przyjemnością

O Samsungu można powiedzieć wiele niepochlebnych rzeczy, jednak też to, że dba o swoich klientów. Wkrótce da im kolejne powody do zadowolenia. Nie będziesz żałować, że masz jego smartfon.

Smartfony Samsunga zyskają wiele przydatnych funkcji

Informacje na temat najnowszej wersji nakładki producenta z Korei Południowej płyną szerokim strumieniem. Dowiedzieliśmy się już, że One UI 8.5 zatroszczy się o użytkowników, wrażliwych na szybko migające światło. Ponadto One UI 8.5 pozwoli wykorzystać NFC do przesyłania plików oraz zajmie się niechcianymi i potencjalnie zagrażającymi bezpieczeństwu użytkownika połączeniami, a także ulepszy funkcję Auto Blocker (z której większość osób i tak nie korzysta).

Jest też mowa, że One UI 8.5 wykorzysta sztuczną inteligencję do automatycznego przełączania się między siecią Wi-Fi i transmisją danych komórkowych. Funkcje Intelligent Link Assessment oraz Intelligent Network Switch mają analizować jakość sieci Wi-Fi i wzorce użytkowania, aby zapewnić najlepsze połączenie w danym momencie.

Sztuczna inteligencja zostanie też wykorzystana do podsumowywania „długich wiadomości” i wiadomości z czatów grupowych w sekcji powiadomień. Użytkownik dostanie możliwość wyboru aplikacji, z których powiadomienia nie zostaną podsumowane.

Funkcja podsumowywania powiadomień w One UI 8.5 (źródło: SamMobile)

One UI 8.5 ma również zadbać o to, aby osoby postronne nie podglądały ekranu. Funkcja za to odpowiedzialna będzie mogła aktywować się automatycznie podczas korzystania z aplikacji zawierających wrażliwe informacje (takie jak aplikacje bankowe) w zatłoczonych miejscach oraz miejscach publicznych, gdzie jest dużo ludzi (na przykład windach i środkach transportu publicznego).

The next S26 Ultra will have a privacy feature that keeps people from peeking at your screen. pic.twitter.com/tFcgeFpCqG — Ach (@achultra) October 2, 2025

O ochronę prywatności zadba też funkcja Privacy Protection w One UI 8.5, której zadaniem będzie automatyczne zamazywanie lub usuwanie wrażliwych informacji przed udostępnieniem zdjęcia. Użytkownik dostanie możliwość wybrania, które informacje chce ukryć (i w jaki sposób), a które pozostawić widoczne oraz porównania zdjęcia przed i po edycji.

Analogiczna funkcja jest już dostępna na smartfonach Samsunga w Chinach, jednak wygląda na to, że producent udostępni ją globalnie wraz z One UI 8.5.

Funkcja Privacy Protection w One UI 8.5 (źródło: SamMobile)

W ograniczeniu udostępniania informacji pozwoli też inna funkcja w One UI 8.5. Dzięki niej użytkownik będzie mógł wybrać konkretny fragment ekranu podczas jego nagrywania. Podobną opcję można już znaleźć w nakładce OxygenOS 15 firmy OnePlus.

Funkcja nagrywania części ekranu w One UI 8.5 (źródło: Ice Universe)

Samsung doda jednak nie tylko nowe funkcje, ale również nieco przeprojektuje ikony w One UI 8.5. Mają one zyskać efekt trójwymiarowości poprzez zastosowanie cieni i krzywizn. Dotyczy to nie tylko ikon programów systemowych, lecz też firm trzecich. Na tę chwilę nie można mieć jednak pewności, że to finalny design.

Po lewej przykładowe ikony w One UI 8.5, po prawej w One UI 8.0 (źródło: SamMobile)

Serwis SamMobile zauważył także kilka mniejszych zmian wizualnych, m.in. większe przyciski w aplikacji Cyfrowy dobrostan (Digital Wellbeing), ikony bez podpisów w aplikacji Telefon oraz gradientowy efekt na górze i dole ekranu w programach, takich jak Pogoda, Ustawienia i Galeria.

Kiedy Samsung udostępni aktualizację do One UI 8.5?

Premiera One UI 8.5 spodziewana jest wraz z debiutem serii Galaxy S26, o której wiadomo już bardzo dużo, czyli na początku 2026 roku. Później Samsung powinien udostępnić nową wersję oprogramowania starszym modelom, które otrzymały aktualizację do One UI 8.0.

Należy jednak mieć świadomość, że nie wszystkie ww. funkcje będą dostępne dla każdego modelu. Najpewniej przynajmniej funkcja chroniąca przed podglądaniem zostanie zarezerwowana dla Galaxy S26 Ultra, ponieważ wymaga odpowiedniego wsparcia sprzętowego.