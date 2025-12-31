Samsung nie przekona Was, żebyście kupili Galaxy S26. To będzie najgorsza oferta od lat

Samsung każdorazowo w jakiś sposób zachęcał do zakupu jego najnowszych flagowców. W przypadku serii Galaxy S26 oferta może być najgorsza od lat. Nowe smartfony kupią chyba tylko najwięksi fani marki.

Oferta przedsprzedażowa na Galaxy S26 może być mniej atrakcyjna niż oferty na poprzednie flagowce

Każdy producent smartfonów z Androidem przygotowuje specjalną ofertę na nowo wprowadzone na rynek flagowce (a czasami też niżej pozycjonowane modele). Bywają one mniej lub bardziej atrakcyjne – zależy to od „hojności” danej marki. Samsung w ostatnich latach zwykł oferować Galaxy S z dwukrotnie większą ilością pamięci w cenie wersji z dwa razy mniejszą pamięcią. Do tego klienci mogli skorzystać z oferty odkupu, w ramach której dostawali dodatkowe pieniądze za oddawany sprzęt, a także różnych kodów rabatowych.

Jeden z insiderów na platformie X, posługujący się nickiem kro, twierdzi, że w przypadku serii Galaxy S26 Samsung może zrezygnować ze sprzedawania smartfona z większą pamięcią w cenie konfiguracji z mniejszą ilością pamięci w trakcie przedsprzedaży. To jednak nie koniec złych wiadomości dla klientów, ponieważ powinni się oni spodziewać również „znaczącego wzrostu” ceny.

Dla przypomnienia, Samsung Galaxy S25 w momencie premiery kosztował od 3999 złotych, model Galaxy S25+ od 4999 złotych, a Galaxy S25 Ultra od 6399 złotych. Podwyżka cen i rezygnacja z dotychczasowej praktyki mają być podyktowane trudną sytuacją na rynku pamięci – ich niedoborem i rosnącymi cenami.

Nowe informacje o smartfonach z serii Samsung Galaxy S26

Przy okazji warto odnotować, że do sieci wyciekły makiety smartfonów Samsung Galaxy S26 i Galaxy S26 Ultra, opierające się na dotychczasowych doniesieniach na ich temat. W obu modelach podobno pojawi się wyspa, która obejmie trzy aparaty na panelu tylnym, a do tego wersja z dopiskiem „Ultra” ma mieć bardziej obłą ramę.

źródło: OnLeaks

Informator z Chin, posługujący się nazwą Ice Universe, przekazał natomiast, że Samsung Galaxy S26 Ultra ma wykorzystywać „ulepszone soczewki i technologię ich pokrywania”, co powinno zredukować częstość występowania odblasków na zdjęciach oraz problemy z żółtymi tonami skóry na fotografiach.

Ponadto ekipa portalu Android Authority odkryła w kodzie aplikacji Camera Assistant z Good Lock nowe funkcje, które prawdopodobnie będą dedykowane posiadaczom Galaxy S26 Ultra. Pierwsza z nich to Video softening, pozwalająca wybrać intensywność wygładzania filmu (średnią lub wysoką). Druga ma natomiast umożliwić ustawienie prędkości i czułości autofokusu w aparacie.