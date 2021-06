Orange sprecyzował swoje plany dotyczące wyłączenia sieci 3G

Pomarańczowy operator przedstawił swoją strategię rozwoju na następne lata. Wśród planów znajduje się porzucenie przez Orange coraz rzadziej wykorzystywanej technologii 3G.

Orange rośnie i naciska na światłowody

Orange Polska ma nieco planów na lata 2021-2024. Ambicje firmy sięgają wysoko – podczas spotkania prezentującego strategię rozwoju .Grow wskazano, że będzie się ona nadal opierać na rozbudowywaniu sieci światłowodowej i łączeniu usług dostawcy internetowego z innymi, rozwijaniu bazy klientów biznesowych, rozszerzaniu obsługi sieci 5G oraz dalszej transformacji w stronę inteligentnego zarządzania.

Jeśli chodzi o światłowód, to Orange spodziewa się, że do końca 2024 roku będzie on dostępny dla około 7-8 milionów gospodarstw domowych, czyli ponad połowy wszystkich gospodarstw domowych w Polsce. By to było możliwe, na wybranych obszarach kraju przestanie być wykorzystywana sieć miedziana. Z kolei rozwój sieci 5G ma być ważny dla Orange nie tylko w sektorze konsumenckim. Pomarańczowi planują także do 2025 roku – wspólnie z klientami biznesowymi – uruchomić 40 prywatnych sieci 5G. Będą one pomagać firmom w komunikacji wewnętrznej.

Porzucenie sieci 3G w ciągu kilku lat

Jak dotąd, tylko T-Mobile sprecyzowało, kiedy wyłączy sieci 3G, działające w ramach obecnej infrastruktury. Magentowi zamierzają uporać się z tym tematem do końca 2023 roku. Inni operatorzy przebąkują coś jedynie o tym, że potrzeba na to więcej czasu i nie konkretyzują swoich planów. Orange właśnie to zrobiło. Zgodnie z raportem GSMONLINE, sieć zamierza rozpocząć proces refarmingu jeszcze w tym roku i zakończyć go w roku 2024. Odzyskane w ten sposób pasma posłużą do obsługi sieci 4G i 5G.

Etapy wyłączania sieci Orange 3G w Polsce (fot. GSMONLINE)

Zmiany będą wprowadzane stopniowo – Orange na pewno nie zamierza pozwolić sobie na nagłe odcięcie od sieci wielu osób. Z pewnością, zanim dojdzie do całkowitego wyłączenia 3G, większość przerzuci się na korzystanie z urządzeń, które potrafią łączyć się z infrastrukturą telekomunikacyjną przez modem LTE. Dla przeciętnego użytkownika wspominana zmiana nie będzie więc specjalnie odczuwalna.