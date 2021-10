T-Mobile wyłączył sieć 3G w paśmie, z którego korzysta 5G

Szybki rozwój sieci 5G, a także stałe wspieranie wciąż wykorzystywanej na szeroką skalę sieci 4G LTE prędzej czy później musiało do tego doprowadzić. T-Mobile zapowiedział, że do 2023 roku całkowicie wyłączy sieć 3G, a teraz ogłosił, że zrobił milowy krok w tym kierunku.

T-Mobile wyłączy sieć 3G

Technika nieustannie się rozwija i idzie do przodu. Całkowicie naturalne jest zastępowanie starych technologii nowymi – widać to na każdym kroku. Sieć komórkowa jest czymś, co nie jest widoczne gołym okiem – no może jedynie na ekranie urządzenia mobilnego, które informuje, z jakiej w danym momencie korzysta. A wybór jest duży, bo od 2G, przez 3G, aż po 4G i najnowsze 5G.

Reklama

T-Mobile już w 2020 roku zapowiedziało, że całkowicie wyłączy sieć 3G do końca 2023 roku. I chociaż operator ma na to jeszcze ponad dwa lata, to rozpoczął ten proces już wiosną 2021 roku, ponieważ nie można tego zrobić z dnia na dzień. To znaczy teoretycznie można, ale w praktyce takie posunięcie byłoby wyjątkowo brzemienne w skutkach, dlatego optymalnym rozwiązaniem jest realizowanie tego projektu etapami.

3G T-Mobile nie działa już na częstotliwościach w paśmie 2100 MHz

Operator informuje, że częstotliwości przeznaczone na sieć 3G nie były wykorzystywane optymalnie i w dużej mierze pozostawała ona… pusta, ponieważ ruch przeniósł się na sieci 4G i 5G. W tym rozmowy – T-Mobile spodziewa się, że jeszcze w tym roku ponad połowa połączeń głosowych będzie realizowana przez VoLTE.

3G T-Mobile jest zatem sukcesywnie wyłączane, a zwolnione częstotliwości przeznaczane są na rozwój sieci 4G i 5G – dzięki takiemu refarmingowi operator większa ich pojemność, a tym samym też średnie prędkości przesyłania danych. Teraz natomiast oficjalnie poinformował, że już pod koniec wakacji 2021 zakończony został projekt wyłączania sieci 3G na częstotliwościach w paśmie 2100 MHz.

Operator zdecydował się jednak zostawić jeszcze kilkadziesiąt takich stacji „z uwagi na szczególne potrzeby w wybranych lokalizacjach”. Jednocześnie 3G T-Mobile wciąż jest dostępne w całym kraju na częstotliwości 900 MHz. Nie ma zatem obaw, że klienci, którzy nie posiadają sprzętów obsługujących nowsze technologie, zostaną odcięci od świata.

T-Mobile ma już 3122 stacji 5G

Operator poinformował dziś też, że ma już 3122 stacje 5G, a w ciągu ostatniego tygodnia najwięcej uruchomiono ich m.in. w Szczecinie, Poznaniu, Zielonej Górze, Trójmieście, Wrocławiu, Głogowie, Polkowicach i Łodzi.

Tym razem nie dowiedzieliśmy się jednak, jaką część populacji Polski pokrywa zasięg 5G T-Mobile. Według ostatnich danych, z 15 września 2021 roku, docierało ono do 25% mieszkańców kraju nad Wisłą.