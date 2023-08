Amazfit Bip 5 to smartwatch, który będziesz chciał(a) mieć

Choć ogólnie na rynku jest zatrzęsienie smartwatchy, to naprawdę ciekawych i oferujących bogatą oraz przydatną na co dzień funkcjonalność jest relatywnie niewiele. Nowy Amazfit Bip 5 jak najbardziej można jednak zaliczyć do tej grupy. Co więcej, jego cena jest baaardzo atrakcyjna.

Amazfit Bip 5 to smartwatch o bogatej funkcjonalności

Smartwatch wyposażony jest w wyświetlacz TFT LCD o przekątnej aż 1,91 cala, a jego rozdzielczość wynosi 320×380 pikseli, co przekłada się na 260 ppi. Ekran pokryty jest wzmocnionym szkłem 2.5D z powłoką, która ma zapobiegać pozostawianiu odcisków palców. Urządzenie jest pyło- i wodoszczelne zgodnie z kryteriami standardu IP68, jego wymiary to 45,94×38,09×11,2 mm, a waga 26 gramów.

Amazfit Bip 5 (źródło: Amazfit)

Na wyświetlaczu można ustawić jedną z ponad 70 tarcz dostarczonych przez producenta lub własne zdjęcie. Istnieje również możliwość wgrania trzech zdjęć – wówczas będą się one zmieniać za każdym razem, gdy użytkownik wybudzi wyświetlacz. Do tego jest też funkcja personalizacji tarczy, tj. dostosowania wyświetlanych elementów do własnych preferencji i potrzeb.

Amazfit Bip 5 pracuje pod kontrolą systemu Zepp OS 2.0, który zapewnia smartwatchowi ponadprzeciętnie bogatą funkcjonalność. Dzięki niemu można na urządzenie wgrać różne aplikacje (w tym firm trzecich oraz gry), przechowywać karty klubowe i lojalnościowe, otrzymywać codziennie rano podsumowanie informacji – na przykład o pogodzie na dany dzień, czas snu i stan naładowania akumulatora, a także korzystać z widżetów (m.in. z prognozą pogody, alarmami i kontrolerem odtwarzacza muzyki).

Amazfit Bip 5 (źródło: Amazfit)

Ponadto urządzenie oferuje wsparcie asystentki głosowej Amazon Alexa, a także możliwość przeprowadzania rozmów z jego poziomu dzięki wbudowanemu mikrofonowi i głośnikowi (wymagane połączenie ze smartfonem, ponieważ rozmowa transmitowana jest przez Bluetooth z zegarka; brak eSIM). Do tego do dyspozycji jest 124 różnych trybów sportowych (smartwatch wykryje automatycznie 7 typów aktywności), wbudowany GPS, funkcja komunikatów głosowych o postępach treningu w czasie rzeczywistym i opcja synchronizacji raportów z innymi aplikacjami, w tym adidas Running, Strava, komoot, Apple Health i Google Fit.

Oczywiście Amazfit Bip 5 oferuje też standardowe dla smartwatchy funkcje, czyli m.in. pomiar pulsu, SpO2 (pulsoksymetr) i poziomu stresu (w sytuacji wykrycia anomalii zegarek wyśle powiadomienie w każdym przypadku), monitorowanie snu wraz z jego późniejszą analizą, a także przekazywanie powiadomień o przychodzących połączeniach, wiadomościach SMS i nowych zdarzeniach w aplikacjach oraz opcję wywoływania spustu migawki na sparowanym smartfonie.

Amazfit Bip 5 (źródło: Amazfit)

Producent informuje, że smartwatch ma działać na jednym ładowaniu do 10 dni. W przypadku intensywnego użytkowania czas ten skróci się do 5 dni, a z włączonym trybem oszczędzania baterii wydłuży do nawet aż 26 dni.

Cena Amazfit Bip 5

Amazfit Bip 5 będzie dostępny na rynku w trzech kolorach: czarnym, białym i różowym. W Europie jego cena została ustalona na 89,90 euro, co jest równowartością ~400 złotych. W Wielkiej Brytanii klientom przyjdzie zaś zapłacić za niego 89,90 funtów (~465 złotych), natomiast w Stanach Zjednoczonych 89,99 dolarów (~365 złotych).

Na tę chwilę Amazfit Bip 5 nie jest dostępny w Polsce, ale z niecierpliwością czekamy, aż pojawi się w kraju nad Wisłą, ponieważ jest to bardzo atrakcyjny smartwatch. Należy jednak spodziewać się, że mieszkańcom Polski przyjdzie za niego zapłacić nieco więcej – cena prawdopodobnie będzie wynosiła ~500 złotych, znając różnice między cenami elektroniki w euro i złotówkach.