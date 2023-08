Nie zdziw się, jeśli w lokalnej Żabce znajdziesz automat paczkowy DPD

Żabka rozwija swoją współpracę z DPD. O ile mogliśmy się już przyzwyczaić do tego, że w sklepach tej sieci mogliśmy odebrać przesyłki kurierskie, tak teraz nawet nie będzie trzeba podchodzić po to do kasy.

Pilotażowy program współpracy

Należy przypomnieć, że od kwietnia tego roku mamy możliwość odbierać w sklepach Żabka przesyłki nadawane za pośrednictwem DPD. Wcześniej do placówek zielonego płaza mogliśmy tuptać po paczki DHL i Poczty Polskiej. Ponieważ Polacy uznali taki sposób odbierania przesyłek za wysoce wygodny, sieć franczyzowa otworzyła się na nowy rodzaj współpracy.

Być może kojarzymy, że w 2022 roku prowadzony był program, w ramach którego w wybranych Żabkach w Polsce stanęły niewielkie Paczkomaty InPostu. Program ten zakończono, a automaty paczkowe powędrowały gdzie indziej. Temat jednak powraca – ale już nie w kontekście InPostu, a DPD.

Portal wiadomoscihandlowe.pl potwierdził w biurze prasowym Żabki, że rozpoczął się nowy rozdział współpracy z tą firmą kurierską. W wybranych sklepach uruchomiono testy automatów paczkowych DPD.

Żabka testuje automaty paczkowe DPD

Jak na razie nie wiadomo, gdzie dokładnie staną automaty paczkowe DPD, ani ile ich sumarycznie będzie. Projekt prowadzony z InPostem obejmował około 300 sklepów, więc można ostrożnie szacować, że i tym razem próby zyskają podobny zasięg i zapewne także potrwają kilka miesięcy.

Ponieważ w Polsce mamy grubo ponad 9000 Żabek, prawdopodobieństwo, że natkniemy się na automat paczkowy DPD nie jest przerażająco wielkie. Ale istnieje.