Bank BNP Paribas wynajmie Ci iPhone’a. Podobno się opłaca

Nadal zdecydowana większość konsumentów woli kupić urządzenie na własność. Wynajem elektroniki cieszy się jednak coraz większą popularnością, również w Polsce, gdzie oferuje ją m.in. Plenti. Teraz ze swoją ofertą wychodzi także bank BNP Paribas, proponując długoterminowy wynajem iPhone’ów.

Mimo że ceny najnowszych iPhone’ów nie należą do najniższych, to nieco starsze modele można już kupić w zdecydowanie bardziej przystępnych cenach. Niektórzy mogą jednak woleć wynająć smartfon zamiast go kupować. Teraz taką możliwość daje również bank BNP Paribas.

Reklama

Bank BNP Paribas oferuje wynajem iPhone’a

Klienci mogą zdecydować się na wynajem długoterminowy iPhone’a na 24 lub 30 miesięcy. Po upływie tego okresu zadecydują, czy chcą wykupić smartfon, czy zwrócić go. Jeżeli wybiorą tę drugą opcję, urządzenie zostanie odnowione i dostanie drugie życie, tj. ponownie trafi do sprzedaży. A trzeba w tym miejscu zauważyć, że odnowione smartfony sprzedają się jak ciepłe bułeczki, szczególnie iPhone’y.

Nie dziwi zatem fakt, że bank BNP Paribas zdecydował się właśnie na wynajem iPhone’ów – jest to najpewniejsza inwestycja, wszakże smartfony Apple cechują się najdłuższym cyklem życiowym, bowiem są wymieniane zdecydowanie rzadziej niż te z Androidem, a i wolnej tracą na wartości.

To jednak jeszcze nie wszystko, co przygotowano dla klientów. Wraz ze smartfonem dostają oni pakiet usług, które chronią go w przypadku kradzieży, awarii urządzenia lub jego uszkodzenia. W cenie wynajmu zawarte jest także wsparcie techniczne przez infolinię pod numerem 500990505.

Jako pierwsi na rynku proponujemy nowatorską usługę, która umożliwia Klientom dostęp do najnowszych i fabrycznie nowych smartfonów na warunkach korzystnych finansowo. Przy tym, dzięki dodatkowym pakietom usług ubezpieczeniowych i serwisowych, są zabezpieczeni na wypadek awarii czy kradzieży urządzenia. Krzysztof Wojciechowski, dyrektor Departamentu Nowych Modeli Biznesowych i Innowacji PF w Banku BNP Paribas

Wiele osób prawdopodobnie stwierdzi, że niniejsza oferta na pewno jest nieopłacalna lub zdecydowanie mniej niż wzięcie iPhone’a na łatwo dostępne raty 0%. Bank zapewnia jednak, że obciążenie budżetu Klienta za cały pakiet usług jest niższe niż cena detaliczna wybranego urządzenia z ubezpieczeniem o podobnym zakresie.

Warto też wspomnieć o tym, że klient w trakcie umowy może wymienić smartfon na nowy, a wszystkie iPhone’y są fabrycznie nowe. Oferta dostępna jest w sklepach iSpot.