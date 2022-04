Nowy POCO dostanie „oryginalny” procesor

Producenci najczęściej sięgają po procesory Qualcomm Snapdragon i MediaTek oraz Exynos, choć nierzadko w urządzeniach można znaleźć też układy firmy UNISOC. Nowy smartfon POCO C40 zostanie jednak wyposażony w SoC marki, o której prawdopodobnie nigdy nie słyszeliście.

POCO C40 nie będzie miał procesora Snapdragon ani MediaTek

Warto już na początku podkreślić, że rewelacja ta pochodzi z naszego rodzimego podwórka – opublikował ją Kacper Skrzypek na MIUI Polska, który w przeszłości dostarczył wiele przedpremierowych informacji na temat nadchodzących urządzeń Xiaomi, m.in. Redmi 10 2022 czy przebrandowaniu Redmi Note 11E na trzy inne modele.

Nowy POCO C40 został już zarejestrowany przez amerykańską Federalną Komisję Łączności (FCC) jako urządzenie o oznaczeniu kodowym 220333QPG. Początkowo wydawało się, że będzie to Redmi 10C pod nową nazwą, ale okazuje się, że jednak nie.

W przeciwieństwie do Redmi 10C, POCO C40 zostanie wyposażony nie w procesor Qualcomm Snapdragon 680, tylko JLQ JR510. Układ ten stosuje w swoich smartfonach firma Treswave, która niestety nie podaje jego parametrów, ale prawdopodobnie składa się on z czterech rdzeni z zegarem do 2,00 GHz i czterech o taktowaniu do 1,5 GHz.

Kacper Skrzypek znalazł w kodzie MIUI wzmiankę o tym, że POCO C40 (który ukrywa się również pod nazwami „frost” i Xiaomi C3QP) będzie miał mniej niż 3 GB RAM, co pozycjonuje go jako mocno budżetowy smartfon. W związku z tym producent dostosował nakładkę MIUI pod to urządzenie – świadczy o tym odniesienie w kodzie interfejsu do flagi IS_MIUI_GO_VERSION, która prawdopodobnie może funkcjonować podobnie do już istniejącej flagi IS_MIUI_LITE_VERSION (ogranicza ona widoczność niektórych funkcji, na przykład pływających okien czy Game Turbo, w modelach z mniej niż 4 GB RAM).

Warto tutaj przypomnieć niedawne informacje, przekazane przez producenta – POCO miało rozważać zmodyfikowanie lub „odchudzenie” zawartości MIUI na budżetowych smartfonach. Wygląda na to, że tak się właśnie stanie w nadchodzącym POCO C40.

POCO C40 ma być dostępny na różnych rynkach, w tym w Europie, co oznacza, że może trafić do sprzedaży także w Polsce. Jeśli tak się stanie, jego cena powinna być bardzo przystępna.