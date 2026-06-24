Czy to początek końca składanych smartfonów? Klienci mogą się zbuntować

Kiedy w 2019 roku do sprzedaży trafiły pierwsze składane smartfony, trudno było przewidzieć, jaka przyszłość je czeka. Po 7 latach większość klientów wciąż wybiera konstrukcje o „klasycznej” budowie. Wkrótce nawet jednak Ci, którzy przesiedli się na składaki, mogą powiedzieć „dość”.
Vivo X Fold 6 może nie poprawić sytuacji na rynku składanych smartfonów
Już w najbliższy piątek, 26 czerwca 2026 roku, w Chinach zadebiutuje smartfon Vivo X Fold 6, który zapowiada się wybornie. Pojawiły się jednak informacje, przez które następca Vivo X Fold 5 mocno stracił na atrakcyjności.
Wynika bowiem z nich, że nowy składany smartfon Vivo X Fold 6 (podobno) będzie znacznie droższy od swojego poprzednika. Cennik ma bowiem przedstawiać się następująco:
|Vivo X Fold 6
|Vivo X Fold 5
|Różnica
|12/256 GB
|9999 juanów
|6999 juanów
|3000 juanów
|12/512 GB
|10999 juanów
|7999 juanów
|3000 juanów
|16/512 GB
|11499 juanów
|8499 juanów
|3000 juanów
|16 GB/1 TB
|12499 juanów
|9499 juanów
|3000 juanów
Różnica w cenie, przekraczająca nawet 40%, może być trudna do zaakceptowania dla klientów. Równocześnie należy spodziewać się, że składany smartfon Vivo X Fold 6 nie będzie wyjątkowy pod tym względem – z uwagi na bardzo wysokie ceny pamięci zdrożeją wszystkie smartfony, także iPhone’y.
Każdy klient ma swoją „granicę”, której – nawet, gdyby mógł – nigdy nie przekroczy. A tak się – nomen omen – składa, że składane smartfony od zawsze należały do najdroższych, więc w ich przypadku wzrost ceny może być nieakceptowalny dla przynajmniej części klientów.
W związku z tym spodziewany jeszcze w grudniu 2025 roku duży wzrost popularności składanych smartfonów (przede wszystkim za sprawą premiery pierwszego składanego iPhone’a w 2026 roku) stanął pod znakiem zapytania, jeżeli inne modele tego typu również tak bardzo zdrożeją.
Z drugiej strony, Oppo Find N6 również kosztuje od 9999 juanów, a Honor Magic V6 od 8999 juanów, więc klienci mogą też po prostu zaakceptować nową rzeczywistość. Z pewnością jednak wiele osób, patrząc na aktualne ceny, odpuści zakup nowego składaka. I będzie to całkowicie zrozumiałe.
Składany smartfon Vivo X Fold 6 wciąż jednak może być atrakcyjną propozycją dla klientów
Choć cena może zniechęcić do zakupu, to specyfikacja techniczna wprost przeciwnie. Producent oficjalnie zapowiedział, że smartfon Vivo X Fold 6 ma być wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 9500 Super Edition oraz akumulator o pojemności aż 7000 mAh.
Ponadto na jego pokładzie znajdzie się aparat główny z matrycą o rozdzielczości 200 Mpix i wielkości 1/1,4 cala oraz 50 Mpix teleobiektyw z sensorem o rozmiarze 1/1,95 cala, który będzie cechował się budową peryskopową. Składany smartfon Vivo X Fold 6 pozwoli też korzystać z telekonwertera G2.
Chińczycy zapowiedzieli również, że ich nowy składak ma być odporny na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klas IP5X, IPX8 i IPX9.