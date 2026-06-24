Czy to początek końca składanych smartfonów? Klienci mogą się zbuntować

Kiedy w 2019 roku do sprzedaży trafiły pierwsze składane smartfony, trudno było przewidzieć, jaka przyszłość je czeka. Po 7 latach większość klientów wciąż wybiera konstrukcje o „klasycznej” budowie. Wkrótce nawet jednak Ci, którzy przesiedli się na składaki, mogą powiedzieć „dość”.

Vivo X Fold 6 może nie poprawić sytuacji na rynku składanych smartfonów

Już w najbliższy piątek, 26 czerwca 2026 roku, w Chinach zadebiutuje smartfon Vivo X Fold 6, który zapowiada się wybornie. Pojawiły się jednak informacje, przez które następca Vivo X Fold 5 mocno stracił na atrakcyjności.

Wynika bowiem z nich, że nowy składany smartfon Vivo X Fold 6 (podobno) będzie znacznie droższy od swojego poprzednika. Cennik ma bowiem przedstawiać się następująco:

Vivo X Fold 6 Vivo X Fold 5 Różnica 12/256 GB 9999 juanów 6999 juanów 3000 juanów 12/512 GB 10999 juanów 7999 juanów 3000 juanów 16/512 GB 11499 juanów 8499 juanów 3000 juanów 16 GB/1 TB 12499 juanów 9499 juanów 3000 juanów

Różnica w cenie, przekraczająca nawet 40%, może być trudna do zaakceptowania dla klientów. Równocześnie należy spodziewać się, że składany smartfon Vivo X Fold 6 nie będzie wyjątkowy pod tym względem – z uwagi na bardzo wysokie ceny pamięci zdrożeją wszystkie smartfony, także iPhone’y.

Każdy klient ma swoją „granicę”, której – nawet, gdyby mógł – nigdy nie przekroczy. A tak się – nomen omen – składa, że składane smartfony od zawsze należały do najdroższych, więc w ich przypadku wzrost ceny może być nieakceptowalny dla przynajmniej części klientów.

W związku z tym spodziewany jeszcze w grudniu 2025 roku duży wzrost popularności składanych smartfonów (przede wszystkim za sprawą premiery pierwszego składanego iPhone’a w 2026 roku) stanął pod znakiem zapytania, jeżeli inne modele tego typu również tak bardzo zdrożeją.

Z drugiej strony, Oppo Find N6 również kosztuje od 9999 juanów, a Honor Magic V6 od 8999 juanów, więc klienci mogą też po prostu zaakceptować nową rzeczywistość. Z pewnością jednak wiele osób, patrząc na aktualne ceny, odpuści zakup nowego składaka. I będzie to całkowicie zrozumiałe.

Składany smartfon Vivo X Fold 6 wciąż jednak może być atrakcyjną propozycją dla klientów

Choć cena może zniechęcić do zakupu, to specyfikacja techniczna wprost przeciwnie. Producent oficjalnie zapowiedział, że smartfon Vivo X Fold 6 ma być wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 9500 Super Edition oraz akumulator o pojemności aż 7000 mAh.

Vivo X Fold 6 (źródło: Vivo)

Ponadto na jego pokładzie znajdzie się aparat główny z matrycą o rozdzielczości 200 Mpix i wielkości 1/1,4 cala oraz 50 Mpix teleobiektyw z sensorem o rozmiarze 1/1,95 cala, który będzie cechował się budową peryskopową. Składany smartfon Vivo X Fold 6 pozwoli też korzystać z telekonwertera G2.

Chińczycy zapowiedzieli również, że ich nowy składak ma być odporny na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klas IP5X, IPX8 i IPX9.