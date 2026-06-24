Google udostępnia „zaawansowane funkcje” na smartfony z Androidem i iPhone’y

Google zdecydowało się ułatwić życie zarówno właścicielom smartfonów z systemem Android, jak i iOS. Do ich dyspozycji zostaną oddane zaawansowane funkcje.

Google wdraża „zaawansowane funkcje” automatycznego uzupełniania

Podczas korzystania z różnych usług i robienia zakupów przez internet często trzeba wypełniać formularze. Google już wcześniej oferowało możliwość zapisania danych do logowania oraz adresów i danych kart płatniczych, ale teraz użytkownicy Google Chrome będą mogli skorzystać z nowych „zaawansowanych funkcji” automatycznego uzupełniania.

Amerykański gigant poinformował, że udostępnił właścicielom smartfonów z systemem Android i iOS możliwość skorzystania z funkcji automatycznego uzupełniania danych w celu wczytania do formularza online bardziej złożonych informacji, takich jak szczegóły lotu czy dane pojazdu, w tym numer rejestracyjny i numer VIN.

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Równocześnie gigant z Mountain View ogłosił, że od teraz przeglądarka Google Chrome na smartfonach, tabletach i komputerach może automatycznie wypełniać formularze, korzystając z danych zapisanych w Portfelu Google.

Dzięki temu użytkownicy będą mogli wczytać szybko informacje nie tylko z kart płatniczych, ale też z różnych dokumentów, takich jak prawo jazdy, paszport czy numer KTN (Known Traveler Number). Jeśli ktoś nie zapisał jeszcze tych danych w Portfelu Google, może to zrobić, wpisując je w przeglądarce Google Chrome po raz pierwszy.

Zapisanymi w przeglądarce Google Chrome informacjami o podróży można zarządzać tutaj, natomiast zapisanymi dokumentami tożsamości (dowodem tożsamości, prawem jazdy i paszportem) tutaj (obie sekcje znajdują się w zakładce Hasła i autouzupełnianie w ustawieniach). Można to zrobić również w Ustawieniach Portfela Google.

Amerykanie zapewniają, że przeglądarka Google Chrome zapisuje i uzupełnia dane wyłącznie za zgodą użytkownika, a do tego poufne dane są szyfrowane, co zapewnia im bezpieczeństwo.

Przy okazji warto przypomnieć, że niedawno Google ogłosiło wdrożenie w Europie Digital ID, które pozwoli użytkownikom potwierdzić wiek i tożsamość w aplikacjach i internecie z użyciem Portfela Google. Początkowo możliwość ta nie będzie jednak dostępna w Polsce. Niewykluczone, że wcześniej mieszkańcy Polski będą mogli skorzystać z Europejskiego Portfela Tożsamości, zintegrowanego z aplikacją mObywatel (który ma służyć do tego samego celu).