Neonet ukarany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o nałożeniu wysokiej kary na sklep Neonet. Powodem jest podawanie nieprawdziwych informacji i wprowadzanie przez to w błąd klientów.

UOKiK stwierdził, że sklep Neonet na Allegro latami wprowadzał klientów w błąd

UOKiK przeprowadził postępowanie, które wykazało, że Neonet podaje nieprawdziwe informacje, dotyczące dostępności niektórych produktów i terminów wysyłki, sprzedawanych za pośrednictwem swojego konta na platformie Allegro (wcześniej działało ono pod nazwą NEO-24).

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że zamówione przez klientów produkty w sklepie Neonet na Allegro często nie są wysyłane w zadeklarowanym przez firmę terminie i w związku z tym klienci sami muszą dopytywać, kiedy kupiony towar zostanie do nich dostarczony, mogąc oczekiwać na odpowiedź nawet kilka lub kilkanaście dni.

Według ustaleń Prezesa UOKiK, w niektórych przypadkach sklep Neonet oferuje na Allegro produkty, których faktycznie nie posiada w magazynie, jednocześnie deklarując m.in. wysyłkę w ciągu 24 godzin, mimo że – z uwagi na brak towaru na stanie – w rzeczywistości nie jest w stanie dotrzymać takiego terminu.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje, że nie były to jednostkowe przypadki, ponieważ konsumenci wielokrotnie skarżyli się, że podawane przez Neonet deklaracje mijają się z rzeczywistością. Świadczą o tym komentarze na profilu sklepu na platformie Allegro.

Można w nich przeczytać na przykład, że dopiero po 2 tygodniach okazało się, że Neonet nie ma w magazynie kupionego produktu, w związku z czym klient musiał kupić droższy w innym miejscu. Kolejna osoba z kolei napisała, że dopiero po 5 dniach otrzymała informację, że sklep nie ma na stanie lodówki, która miała zostać wysłana w ciągu 24 godzin.

źródło: UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył karę na sklep Neonet

UOKiK stoi na stanowisku, że w sytuacji, gdy firma nie jest w stanie zrealizować zamówienia, powinna niezwłocznie poinformować o tym klienta, aby ten – na przykład – mógł je anulować i dokonać zakupu w innym miejscu. Równocześnie uważa, że co do zasady takie sytuacje nie powinny jednak występować.

Tymczasem, jak wykazało postępowanie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Neonet wprowadzał klientów w błąd odnośnie dostępności i czasu wysyłki co najmniej od 2021 roku. W związku z tym, biorąc pod uwagę również długi czas trwania tej praktyki, Tomasz Chróstny nałożył na spółkę Neonet karę w wysokości 3043000 złotych. Kwota ta uwzględnia obrót firmy na Allegro.

W e-commerce nie ma miejsca na składanie obietnic bez pokrycia. To, co deklarują sprzedawcy, wpływa na decyzje zakupowe konsumentów. Nieprawdziwe informacje i brak powiadomienia o tym, że wysyłka się opóźni lub towaru nie będzie, naruszają podstawowe zasady handlu internetowego. Konsumenci kupują na określonych warunkach i mają prawo wymagać ich dotrzymania. Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK

Prezes UOKiK nakazał ponadto zaniechanie nieuczciwych praktyk i poinformowanie o decyzji na stronach spółki i jej profilach w mediach społecznościowych. Neonet może jednak odwołać się od tej decyzji, gdyż nie jest ona jeszcze prawomocna.