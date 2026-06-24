Nowe okulary Meta są dużo tańsze. Ten brak łatwo będzie przełknąć

Do tej pory Meta współpracowała ze znanymi markami, takimi jak Ray-Ban czy Oakley, ale tym razem postanowiła powierzyć zaprojektowanie inteligentnych okularów własnemu zespołowi. Myślę, że to dobry pomysł, bo nowe modele wcale nie wyglądają gorzej, a równocześnie brak cenionego logo pozwolił wyraźnie obniżyć cenę.

Nowe okulary Meta – już nie rejbany

Nowe okulary to Meta Adventurer i Meta Fury. W obu przypadkach ceny rozpoczynają się od 299 dolarów (równowartość ~1125 złotych), co oznacza, że są niższe o 80 dolarów od najtańszych rejbanów obecnej generacji.

Oba modele cechują się prostokątnym kształtem, a pod względem technicznym oferują właściwie to samo, co inne okulary Meta. Są wyposażone w kamerę o rozdzielczości 12 Mpix i kącie widzenia 100 stopni (z diodą LED, której zakrycie uniemożliwia nagrywanie wideo), sześć mikrofonów i głośniki typu open-ear. Na pokładzie znajdują się też moduły Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.4 oraz 32 GB pamięci flash.

Okulary Meta Adventurer (fot. Meta)

Nie mają wyświetlacza, lecz zamiast tego skupiają się na komunikacji głosowej. Umożliwiają utrzymywanie konwersacji ze sztuczną inteligencją (Meta AI), oferują tłumaczenie na żywo pomiędzy 20 językami, rejestrowanie obrazu, prowadzenie rozmów telefonicznych czy też sterowanie odtwarzaczem muzycznym.

Wbudowany akumulator zapewnia im maksymalnie 8 godzin działania, ale wraz z etui możliwe jest pięciokrotne doładowanie do pełna. Standardowo mają soczewki zerówki, ale istnieje możliwość wyposażenia okularów w szkła korekcyjne (z zakresu od -6 do +2,25 dioptrii).

Okulary Meta Fury (fot. Meta)

Okulary Meta Adventurer występują w dwóch rozmiarach: standardowym (o szerokości 129 mm) i dużym (o szerokości 134 mm). Z kolei w modelu Meta Fury szerokość oprawek wynosi 131 mm. W każdym przypadku waga nie przekracza 30 gramów.

Jest też trzecia nowość – opracowana z Kylie Jenner

Wraz z tą dwójką zaprezentowane zostały także okulary Meta Starfire Kylie Edition, opracowane we współpracy z Kylie Jenner. W tym przypadku postawiono na owalny kształt i czarne soczewki przeciwsłoneczne, ale pod względem funkcjonalnym jest to niemal dokładnie to samo (z tą różnicą, że wirtualna asystentka może mówić głosem wspomnianej modelki). Cena jest wyższa, bo wynosi 399 dolarów (~1505 złotych).

Okulary Meta Starfire Kylie Edition (fot. Meta)

Cała trójka ma już swoje polskie strony produktowe, ale na każdej z nich widnieje informacja, że produkt jest niedostępny w sprzedaży w naszym regionie. Niewykluczone jednak, że za jakiś czas sytuacja ta ulegnie zmianie.