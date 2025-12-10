iPhone Fold zmieni rynek składanych smartfonów

Rynek składanych smartfonów pójdzie w górę bardziej, niż zakładano – zwłaszcza dzięki składanemu iPhone’owi. Prognozy i przecieki sugerują, że rok 2026 może być momentem przełomu dla niszowej jak dotąd kategorii.

Składany iPhone sprawi, że rynek składanych smartfonów wzrośnie

Klasyczny rynek smartfonów praktycznie stanął w miejscu. Globalne dostawy rosną symbolicznie, rynek jest w dużym stopniu nasycony, a producenci walczą głównie aparatem, pojemnością akumulatora i ceną. Na tym tle składane konstrukcje mają zaliczyć znacznie mocniejszy wzrost. Szacuje się, że w 2025 roku sprzedaż składanych smartfonów wyniesie ponad 20 milionów sztuk, co oznacza wzrost o 10% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Oznacza to wyraźny rozwój trendu na składane urządzenia. W tym segmencie użytkownicy mają dziś do wyboru m.in. takie modele jak Samsung Galaxy Z Fold 7, Samsung Galaxy Z Flip 7 oraz Motorolę Razr 50 Ultra. Coraz więcej producentów wprowadza do swojej oferty telefony ze składanym ekranem. Większość konstrukcji jest nadal droga, ale dobrze szukając można znaleźć tańsze smartfony typu flip, co stopniowo obniża barierę wejścia do tej kategorii.

Nową podkategorię otwierają konstrukcje wielokrotnie składane. Zaprezentowany na początku grudnia 2025 roku Samsung Galaxy Z TriFold został wyposażony w zewnętrzny ekran 6,5 cala oraz wewnętrzny panel, który po rozłożeniu zamienia się w 10-calowe urządzenie. Urządzenie celuje w zamożnych użytkowników, którzy chcą połączyć smartfon i tablet w jednym sprzęcie – lub po prostu lubią drogie rzeczy.

W tym miejscu na scenę wchodzi IDC, jedna z najważniejszych firm analitycznych w branży IT i elektroniki. Jej najnowsza prognoza zakłada, że wejście Apple w segment składanych smartfonów wywoła w 2026 roku prawie 30% skok w globalnych dostawach takich urządzeń. Według IDC rynek składanych konstrukcji będzie rósł do 2029 roku i może odpowiadać za ponad 10% wartości całego rynku smartfonów.

Na wykresie przedstawiono prognozowany przez IDC roczny wzrost (w porównaniu do roku poprzedniego) sprzedaży smartfonów składanych (kolor niebieski) i nieskładanych (kolor żółty) w latach 2024-2029

Analitycy zakładają, że pierwszy składany iPhone przejmie ponad 22% ogólnej sprzedaży składaków w pierwszym roku obecności na rynku. Przewiduje się, że segment składaków dalej pozostanie niszowy pod względem wolumenu, ale już dziś widać, że staje się ważnym źródłem przychodów i zainteresowania użytkowników.

Kiedy najnowszy iPhone Fold?

Nowy model Apple funkcjonuje w sieci pod nazwą iPhone Fold. Z przecieków wynika, że będzie to konstrukcja otwierana jak książka, z zewnętrznym ekranem około 5,3 cala oraz wewnętrznym panelem bliskim 8 cali po rozłożeniu. Mówi się o zaawansowanym zawiasie, minimalnym zagięciu widocznym na ekranie oraz aparacie schowanym pod wyświetlaczem – tak, aby po otwarciu użytkownik otrzymywał niemal jednolitą powierzchnię roboczą bez widocznych wcięć. Śledząc przecieki dotyczące grubości urządzenia, można mieć nadzieję, że najnowszy składany sprzęt ze stajni nadgryzionego jabłka będzie miał wymiary zbliżone do Honora Magic V5.

Ważny jest także sygnał z łańcucha dostaw. Według niektórych serwisów, Apple zamówiło u Samsunga 22 miliony paneli OLED – po 11 milionów wyświetlaczy wewnętrznych i zewnętrznych. Taki wolumen sugeruje, że firma nie planuje wyłącznie niszowego eksperymentu, lecz początek pełnowymiarowej globalnej sprzedaży.

Prognozy zgodnie wskazują na jesień 2026 roku jako moment debiutu, równolegle z serią iPhone 18. To relatywnie późno względem Samsunga czy Huawei, ale historia Apple pokazuje, że spóźnione wejście bywa świadome i nastawione na przejęcie dochodowego fragmentu rynku.

Pytanie, na które odpowiedź przyniosą dopiero pierwsze miesiące sprzedaży, brzmi: czy użytkownicy zaakceptują wysoką cenę – bo taka zapewne będzie – i czy najnowszy sprzęt Apple nie podzieli losu zaprezentowanego we wrześniu 2025 roku iPhone’a Air.