Czy samodzielna naprawa iPhone’a się opłaca? Sprawdzamy!

Program Self Service Repair został uruchomiony już kilka miesięcy temu w Stanach Zjednoczonych, a dziś zawitał do Polski. Możliwość naprawienia iPhone’a lub MacBooka w domu, przede wszystkim dla majsterkowiczów, brzmi świetnie. Tylko czy to się w ogóle opłaca? Postanowiłem sprawdzić.

Można już samemu naprawić iPhone’a lub MacBooka

Apple oficjalnie ogłosiło wprowadzenie programu Self Service Repair do Polski. Umożliwia on zainteresowanym użytkownikom wykonanie własnoręcznych napraw w domu – np. można w ten sposób wymienić akumulator lub wyświetlacz w iPhonie.

W oficjalnym sklepie znajdziemy części, a także niezbędne narzędzia do wykonania naprawy według wytycznych Apple. Możemy kupić poszczególne części, jak i również całe zestawy do przeprowadzenia takiej operacji.

Warto mieć tutaj na uwadze, że obecnie narzędzia i części dostępne są tylko dla wybranych urządzeń. W przypadku iPhone’ów mamy wszystkie modele z linii iPhone 12 i 13, a także SE 3. generacji. Natomiast jeśli chodzi o Maki, to uwzględnione są wybrane modele z układami Apple ARM – MacBook Air M1 2020, MacBook Pro M1 2020 oraz 14- i 16-calowe MacBooki Pro 2021.

W sklepie z częściami na początku musimy wybrać model iPhone’a lub Maka (źródło: selfservicerepair.eu)

Wypada jeszcze wspomnieć, że zestaw narzędzi można wypożyczyć, ale za 7 dni trzeba zapłacić 299 złotych (dostawa jest bezpłatna). Niestety, to nie koniec „wydatków”. Na okres wypożyczenia na koncie blokowana jest kwota równa wartości narzędzi do naprawy – np. 5100 złotych w przypadku iPhone’a 12 Pro. Dopiero po zwróceniu sprzętu kwota zostanie odblokowana.

Dodatkowo należy wiedzieć, że sporą zniżkę na części otrzymamy, gdy zdecydujemy się zwrócić wymienioną część.

Wymiana akumulatora

Zdecydowanie jedną z najczęstszych napraw jest wymiana akumulatora w iPhone’ach. Jakie będą koszta, gdy zdecydujemy się wymienić akumulator? Zacznijmy od kupna „zespołu baterii”, a więc pakietu składającego się z akumulatora, zestawu wkrętów, kleju do wyświetlacza oraz wkrętów zabezpieczających.

Dla wybranych modeli będzie to następujący koszt:

iPhone 12 mini – 338,03 złotych (222,88 złotych z uwzględnieniem zniżki za zwrot wymienianej części),

iPhone 12 Pro – 338,36 złotych (223,21 złotych z uwzględnieniem zniżki za zwrot wymienianej części),

iPhone 13 Pro Max – 338,34 złotych (223,19 złotych z uwzględnieniem zniżki za zwrot wymienianej części),

iPhone SE 3. gen – 234,03 złotych (121,82 złotych z uwzględnieniem zniżki za zwrot wymienianej części).

Oczywiście do powyższych kwot najpewniej konieczne będzie doliczenie wypożyczenia zestawu narzędzi do naprawy, a więc 299 złotych za 7 dni.

Ceny raczej nie wyglądają zbyt przyjemnie. Czy jednak jest taniej niż skorzystanie z autoryzowanego serwisu Apple? Przekonajmy się. W Cortland zapłacimy odpowiednio:

iPhone 12 mini – 349 złotych,

iPhone 12 Pro – 349 złotych,

iPhone 13 Pro Max – 349 złotych,

iPhone SE 3. gen – 229 złotych.

Natomiast w iMad będzie to:

iPhone 12 mini – 318 złotych (268 złotych z aktualną promocją),

iPhone 12 Pro – 318 złotych (268 złotych z aktualną promocją),

iPhone 13 Pro Max – 318 złotych (268 złotych z aktualną promocją),

iPhone SE 3. gen – 218 złotych (168 złotych z aktualną promocją).

Jeśli uwzględnimy zniżkę za zwrot wymiennej baterii, to różnica jest już odczuwalna na korzyść zamówienia części ze sklepu Apple. Tylko, że należy jeszcze pamiętać o wypożyczeniu zestawu narzędzi za 299 złotych. Tutaj zaczyna robić się już drożej.

Ponadto wybranie autoryzowanego serwisu może okazać się szybszym rozwiązaniem, a zdecydowanie bezpieczniejszym dla wielu osób – akumulator zostanie wymieniony przez doświadczonych serwisantów.

Wymiana wyświetlacza

Apple często chwali się wytrzymałością szkła chroniącego ekran w iPhone’ach. Faktycznie jest ono całkiem wytrzymałe, ale nie oznacza to, że niezniszczalne. Upadek smartfona jak najbardziej może skończyć się koniecznością odwiedzenia serwisu. Ile zapłacimy, gdy postanowimy sami wymienić wyświetlacz? Tutaj ceny za „zespół wyświetlacza” przedstawiają się następująco:

iPhone 12 mini – 1362,47 złotych (1152,15 złotych z uwzględnieniem zniżki za zwrot wymienianej części),

iPhone 12 Pro – 1662 złotych (1451,68 złotych z uwzględnieniem zniżki za zwrot wymienianej części),

iPhone 13 Pro Max – 1934,78 złotych (1724,45 złotych z uwzględnieniem zniżki za zwrot wymienianej części),

iPhone SE 3. gen – 888,98 złotych (693 złotych z uwzględnieniem zniżki za zwrot wymienianej części).

Oczywiście, tak samo jak w przypadku akumulatora, najpewniej konieczne będzie zamówienie zestawu narzędzi do naprawy. Przypominam, że koszt wynosi 299 złotych za 7-dniowy okres wypożyczenia.

Za wymianę wyświetlacza w Cortland zapłacimy natomiast:

iPhone 12 mini – 1379 złotych,

iPhone 12 Pro – 1729 złotych,

iPhone 13 Pro Max – 2029 złotych,

iPhone SE 3. gen – 899 złotych.

W iMad będzie to:

iPhone 12 mini – 1359 złotych (1259 złotych z aktualną promocją),

iPhone 12 Pro – 1689 złotych (1589 złotych z aktualną promocją),

iPhone 13 Pro Max – 1999 złotych (1899 złotych z aktualną promocją),

iPhone SE 3. gen – 849 złotych.

Ponownie, gdy doliczymy koszt wynajmu narzędzi do naprawy, całość jest wątpliwie atrakcyjna podczas korzystania z programu Self Service Repair. Powtórzę jeszcze raz, że zdecydowanie się na autoryzowany serwis powinno być również wygodniejszym i bezpieczniejszym wariantem dla większości osób.

Oczywiście nie oznacza to, że program Self Service Repair jest całkowicie pozbawiony sensu. Należy mieć na uwadze, że otrzymujemy oficjalny sklep z częściami do produktów z Cupertino. Dodatkowo nie musimy kupować całych zespołów i możemy wybrać poszczególne części.

Niewykluczone, że uruchomienie programu zachęci niektóre osoby do własnoręcznej naprawy iPhone’a czy MacBooka. W końcu mają teraz łatwą opcję zamówienia oryginalnych części. Mimo tego, dla większości użytkowników nadal najlepszą opcją będzie po prostu wybranie autoryzowanego serwisu.