DJI Mini 3 tuż za rogiem. Tańszy, ale też słabszy?

DJI to wiodący producent w segmencie dronów. Szczególnie popularne stały się jego ultralekkie konstrukcje, których waga nie przekracza 250 gramów. W sieci pojawiły się informacje, które potwierdzają, że premiera nowego modelu DJI Mini 3 jest tuż za rogiem. Będzie to tańsza wersja modelu z dopiskiem „Pro”, ale trzeba liczyć się z ograniczonymi funkcjami. Co zaoferuje dron?

Tańsza wersja świetnego modelu

Na początku maja tego roku marka DJI wprowadziła na rynek model DJI Mini 3 Pro. To niemal kieszonkowy dron, którego waga nie przekracza 250 gramów. Występuje w dwóch wersjach: tańszej z kontrolerem, który wymaga do działania podłączonego smartfona oraz droższej z kontrolerem DJI RC, który wyposażony jest we wbudowany wyświetlacz. To następca popularnego z naszym kraju modelu DJI Mini 2. Co oferuje ten sprzęt?

Wśród najważniejszych parametrów trzeba wymienić nagrywanie za pomocą 1/1,3-calowej matrycy w 4K w 60 klatkach na sekundę lub 1080p w aż 120 klatkach na sekundę. Z kolei zdjęcie wykonane aparatem umieszonym na trzyosiowym gimbalu może mieć rozdzielczość nawet 48 Mpix. Dron pozwala również robić ujęcia w pionie, dzięki możliwości obracania kamery.

Oprócz tego ten model oferuje system trzykierunkowego wykrywania przeszkód, do 34 minut w powietrzu oraz szereg zaawansowanych trybów automatycznego lotu, między innymi focus track.

DJI Mini 3 Pro z kontrolerem RC (źródło: DJI)

DJI Mini 3 jest tuż za rogiem

W sieci już od jakiegoś czasu pojawiają się informacje o nadchodzącym modelu nowego drona od DJI. Ma to być tańsza wersja wspomnianego powyżej modelu. Niższa cena z pewnością oznacza ustępstwa w funkcjach lub specyfikacji. W serwisie Twitter pojawiły się doniesienia zawierające zdjęcia przedstawiające pudełko nowego drona, a na nim najważniejsze parametry urządzenia. Co wiemy o tym sprzęcie przed premierą?

Miłym zaskoczeniem może być fakt, że DJI Mini 3 ma zaoferować dłuższy czas lotu niż model z dopiskiem „Pro”. Maszyna będzie mogła spędzić w powietrzu nawet 38 minut. Waga ma zostać utrzymana na poziomie nieprzekraczającym 250 gramów, dzięki czemu do legalnych lotów tym dronem nie będzie wymagana licencja. Doniesienia wskazują na to, że kamera zastosowana w tym urządzeniu to dokładnie ta sama jednostka, co w modelu DJI Mini 3 Pro. Na czym więc zaoszczędził producent?

DJI Mini 3 (źródło: Twitter @_snoopytech_)

Pojawiające się w sieci grafiki przedstawiające drona zdają się potwierdzać fakt, że producent zrezygnował w tym modelu z przednich czujników wykrywających przeszkody. Tej funkcji prawdopodobnie zabraknie więc w nowym urządzeniu. Dodatkowo zostanie również zmniejszony zasięg transmisji wideo.

Kiedy premiera DJI Mini 3?

Bardzo możliwe, że jeszcze w tym tygodniu – najprawdopodobniej w najbliższy piątek, 9 grudnia 2022 roku. Jak wygląda kwestia ceny? Oficjalnie nie jest jeszcze znana, jednak w sieci pojawiło się zdjęcie przedstawiające DJI Mini 3 na sklepowej półce wraz z ceną.

Jeśli grafika okaże się prawdziwa, to za wersję z kontrolerem DJI RC klienci będą musieli zapłacić 859 dolarów (równowartość ~3856 złotych). Dla porównania warto przypomnieć cenę modelu DJI Mini 3 Pro, która obecnie wynosi w oficjalnym sklepie producenta 909 dolarów (~4080 złotych).