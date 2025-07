Co dalej ze składanymi smartfonami Samsunga? Producent nie zostawia złudzeń

Emocje po wczorajszym Galaxy Unpacked powoli opadają. Wydarzenie to było okazją, żeby poznać plany producenta wobec składanych smartfonów. Samsung rozwiał wątpliwości.

Samsung skomentował plotki na temat podwójnie składanego smartfona

Wiele osób, w tym ja, było pewnych, że podczas wczorajszego Galaxy Unpacked Samsung oficjalnie zapowie potrójnie składany smartfon, jak zrobił to w przypadku Galaxy S25 Edge przy okazji premiery serii Galaxy S25. Nic takiego nie miało jednak miejsca, ale producent nie nabrał całkowicie wody w usta.

Podczas konferencji prasowej po Galaxy Unpacked Roh Tae-Moon zdradził, że Samsung planuje wprowadzić na rynek potrójnie składany smartfon. To pierwsza oficjalna i jednoznaczna zapowiedź dodania do oferty takiego urządzenia. Co więcej, pojawiła się nawet deklaracja, że nastąpi to jeszcze w 2025 roku.

Roh Tae-Moon zdradził też, że jeszcze nie ustalono nazwy urządzenia, na co wskazywały ostatnie przecieki na temat podwójnie składanego smartfona Samsunga. Wcześniej pojawiły się informacje, że pierwszy podwójnie składany smartfon Samsunga będzie nazywał się Galaxy G Fold. Jak widać, nie należy uznawać tego za pewnik.

Dlaczego składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 7 nie ma większego akumulatora?

Zaprezentowany 9 lipca 2025 roku Samsung Galaxy Z Fold 7 został wyposażony w akumulator o pojemności 4400 mAh, podobnie jak Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Fold 4 i Galaxy Z Fold 3. Wielu klientów oczekuje więcej, szczególnie że chińskie składane smartfony mają znacznie większe baterie – przykładowo Vivo X Fold 5 6000 mAh, a Honor Magic V5 aż 6100 mAh.

Pojemność akumulatora w Galaxy Z Fold 7 wydaje się wręcz zaskakująco niewielka, gdy spojrzymy na Galaxy Z Flip 7, który ma baterię 4300 mAh. Wydaje się, że smartfon o takiej konstrukcji powinien być w stanie zaoferować większe ogniwo, lecz producent zdecydował się odchudzić konstrukcję, zamiast zwiększyć dostępny zapas miliamperogodzin.

Dlaczego? Jak dowiedział się serwis SamMobile, osoby wybierające Galaxy Z Flipy oczekują większego akumulatora (Galaxy Z Flip 6 ma 4000 mAh), podczas gdy w przypadku Galaxy Z Fold 7 ważniejsze były lepsze aparaty, smuklejsza obudowa, mniejsza waga i większy ekran zewnętrzny.

Być może sytuacja się zmieni, gdy Koreańczycy w końcu sięgną po akumulatory krzemowo-węglowe jak chińscy producenci, lecz mając na uwadze ostatnie doniesienia, Samsung raczej stawia na coraz większą smukłość, a nie baterie o większej pojemności.