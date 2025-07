Gigant ze świata AI odpala własną przeglądarkę internetową

Perplexity jest obecnie jednym z największych graczy w światku sztucznej inteligencji. I wygląda na to, że ma ambicje, by być jeszcze większym. Właśnie odpalił bowiem własną przeglądarkę internetową – zbudowaną dla dzisiejszego internetu, jak czytamy w zapowiedzi.

Przeglądarka nazywa się Comet i integruje w sobie kluczowe narzędzia Perplexity, takie jak wyszukiwarka z odpowiedziami generowanymi przez sztuczną inteligencję czy też asystent AI, który potrafi wykonywać rozmaite zadania w sieci (pomoc w zakupach czy rezerwacji noclegu lub streszczanie tekstu czy wyjaśnianie, co znajduje się na obrazku). Dzięki temu sesje przeglądania są przekształcane w spójne, płynne interakcje – tak przynajmniej opisuje to prezes firmy, Aravind Srinivas.

U podstaw programu znajduje się natomiast otwartoźródłowy silnik Chromium. Nie jest to żadne zaskoczenie, bo z tego samego rozwiązania korzystają prawie wszystkie duże przeglądarki, w tym Google Chrome, Opera, Microsoft Edge, Vivaldi czy Brave. Jedynym istotnym wyjątkiem jest Mozilla Firefox.

Comet is here.



