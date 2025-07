Tak ma wyglądać podwójnie składany smartfon Samsunga. Ujawnił to sam producent

Już od dłuższego czasu wiemy, że producent z Korei Południowej pracuje nad urządzeniem z dwoma zawiasami. Nie udało mu się utrzymać go w tajemnicy. Mało tego – sam ujawnił jego wygląd.

Tak będzie wyglądał pierwszy podwójnie składany smartfon Samsunga

W ostatnim wydaniu One UI 8 znalazły się materiały, które zdradziły, jak będzie wyglądał pierwszy podwójnie składany smartfon Samsunga. Przede wszystkim w końcu potwierdziły się plotki, jakoby Koreańczycy zdecydowali się na zupełnie inną konstrukcję niż Huawei w modelu Mate XT.

Pierwszy podwójnie składany smartfon Samsunga faktycznie będzie składał się w kształt litery „G”, a nie „S” (lub harmonijkę, jak kto woli) jak Huawei Mate XT. W związku z taką konstrukcją otrzyma aż dwa ekrany, a zewnętrzny znajdzie się w środkowej części. Tylko w takim położeniu nie zostanie zakryty, gdy urządzenie zostanie złożone.

Na filmie widać również, że pierwszy podwójnie składany smartfon Samsunga będzie miał trzy aparaty na zewnętrznej części, przy których znajdzie się moduł NFC. Wideo pokazuje animację korzystania z niego. W rozłożonej formie wygląda to… osobliwie, aczkolwiek prawdopodobnie raczej mało kto i rzadko kiedy, jeśli w ogóle, zapłaci w sklepie rozłożonym urządzeniem.

Z ostatniego wydania One UI 8 udało się również wyciągnąć animację, na której widać, że w przypadku nieodpowiedniej kolejności składania na ekranie pojawi się ostrzeżenie. Część z trzema aparatami powinna bowiem znajdować się „na górze”, czyli musi zostać złożona w drugiej kolejności.

Jak będzie nazywał się podwójnie składany smartfon Samsunga? Kiedy premiera?

W przeszłości pojawiły się informacje, że pierwszy podwójnie składany smartfon Samsunga będzie nazywał się Samsung Galaxy G Fold, z uwagi na swoją konstrukcję, jednak w plikach urządzenie to określane jest mianem „multifold7”. Sugeruje to, że Koreańczycy nie ustalili jeszcze jego rynkowej nazwy.

Wiele wskazuje też na to, że sprzęt zostanie zapowiedziany już podczas najbliższego Galaxy Unpacked 9 lipca 2025 roku, jednak jego rynkowej premiery należy spodziewać się dopiero w czwartym kwartale 2025 roku. Do tego jest mowa, że trafi do sprzedaży wyłącznie w Chinach i Korei Południowej (w tej ostatniej ma kosztować około dwa razy tyle, co Galaxy Z Fold 6).

Według ostatnich doniesień, pierwszy składany smartfon Samsunga będzie miał obudowę z aluminium i tytanu, procesor Qualcomm Snadpragon i 16 GB RAM.