Honor Magic V5 zadebiutował. To „najsmuklejszy” składak na rynku

Można stwierdzić, że Honor Magic V5 jest najsmuklejszym składanym smartfonem, aczkolwiek trzeba przymknąć oko na obecność jednego z elementów obudowy. Pokazany został też smukły tablet Honor MagicPad 3.

Honor Magic V5 ma tylko 8,8 mm grubości, ale…

Po wprowadzeniu na rynek udanego modelu Honor Magic V3 wymagania związane z kolejnymi składakami producenta poszybowały naprawdę wysoko. Niewykluczone jednak, że Honor Magic V5 spełni te oczekiwania. Zanim jednak będziemy mogli to sprawdzić, przyjrzymy się jego specyfikacji.

Owszem, Honor Magic V5 ma po złożeniu zaledwie 8,8 mm grubości, a po rozłożeniu tylko 4,1 mm. Takie wartości są imponujące i pozwalają wyprzedzić wyjątkowo szczupłego składaka Oppo Find N5. Warto jednak zauważyć, że szczegóły nieco odbierają mu spektakularności.

Po pierwsze, wyżej wymienione wartości dotyczą wersji Ivory White. Pozostałe warianty są nieznacznie, ale jednak grubsze – mają 9 mm po złożeniu i 4,2 mm po rozłożeniu. Sugeruje to zastosowanie innych materiałów do wykończenia obudowy. Po drugie, wyraźnie wystający moduł aparatu jest prawie dwa razy wyższy niż we wspomnianym Oppo, co trochę psuje efekt ogólnej smukłości. Waga – zależnie od wariantu – wynosi 217 lub 222 g.

Honor Magic V5 wyposażony jest w 6,43-calowy ekran LTPO OLED 120 Hz o rozdzielczości 2376 x 1060 pikseli, który w określonych scenariuszach może osiągnąć maksymalną jasność 5000 nitów. Z kolei wewnętrzny ekran LTPO OLED ma 7,95 cala, rozdzielczość 2352 x 2172 pikseli, a pod względem częstotliwości odświeżania i maksymalnej jasności wypada tak samo, jak ten zewnętrzny.

Użytkownik do dyspozycji otrzymuje procesor Snapdragon 8 Elite i maksymalnie nawet 16 GB RAM i 1 TB przestrzeni na dane. Do tego dochodzi akumulator 6100 mAh, który można ładować z mocą 66 W lub 50 W, gdy zdecydujemy się na ładowarkę indukcyjną. Główny aparat to 50 Mpix z f/1.6, aparat ultraszerokokątny ma 50 Mpix z f/2.0, a teleobiektyw to 64 Mpix z f/2.5. Natomiast do robienia selfie mamy do wyboru dwa aparaty 20 Mpix z f/2.2 w każdym ekranie.

Honor Magic V5 – ceny i dostępność

Smartfon zadebiutował w Chinach w cenach startujących od 8999 juanów (równowartość około 4551 złotych) za konfigurację 12/256 GB. Wyżej znajduje się wariant 16/512 GB za 9999 juanów (około 5057 złotych), a dla najbardziej wymagających przygotowano wersję oferującą 16 GB RAM i 1 TB na dane za 10999 juanów (około 5563 złotych).

Honor MagicPad 3 to spory i smukły tablet

W Chinach pokazany został jeszcze tablet Honor MagicPad 3. Oferuje on duży, 13,3-calowy ekran LCD o rozdzielczości 3200 x 2136 pikseli, jasności 700 nitów (szczytowo 1000 nitów) i maksymalnej częstotliwości odświeżania 165 Hz. Sercem urządzenia jest procesor Snapdragon 8 Gen 3, któremu – zależnie od wybranej konfiguracji – towarzyszy 8, 12 lub 16 GB RAM i od 256 GB do 1 TB na pliki.

Na pokładzie znalazło się miejsce dla akumulatora o pojemności 12450 mAh z obsługą szybkiego ładowania 66 W. Z tyłu obudowy umieszczono zestaw aparatów składający się z głównego „oczka” 13 Mpix i makro 2 Mpix, natomiast z przodu producent zastosował aparat 9 Mpix. Honor MagicPad 3 to jeszcze WiFi 7, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2 Gen 1, a także obsługa rysika i dedykowana fizyczna klawiatura. To wszystko zamknięte jest w obudowie mającej zaledwie 5,79 mm grubości.

Ceny startują od 2999 juanów (około 1519 złotych) za wersję 8/256 GB. Model 12/256 GB został wyceniony na 3299 juanów (około 1671 złotych), a wersja 16/512 GB to wydatek 3699 juanów (około 1873 złotych). Z kolei wariant oferujący 16 GB i 1 TB na pliki kosztuje 4199 juanów (około 2127 złotych).