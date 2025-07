Honor rozbija bank. Olbrzymia bateria w smukłym smartfonie

Choć jego oficjalna prezentacja wciąż jest jeszcze przed nami, to specyfikacja smartfona Honor X70 już teraz trafiła do sieci. I może się podobać, szczególnie jeśli chodzi o akumulator. I wcale nie jest to jedyny potencjalny atut.

Smartfon Honor X70 z olbrzymim akumulatorem – 8300 mAh!

Najjaśniejszy punkt specyfikacji smartfona Honor X70? Bez wątpienia: akumulator. Cechuje go pojemność 8300 mAh, co pozwala oczekiwać naprawdę długiego czasu działania. Równocześnie uzupełnianie energii nie powinno ciągnąć się w nieskończoność, można bowiem znaleźć informację o obsłudze szybkiego ładowania z mocą 80 W – i to zarówno kabelkiem, jak i bezprzewodowo (!), przynajmniej w topowej konfiguracji.

Źródło wycieku – Digital Chat Station – podaje, że poza akumulatorem w środku znajdzie się także procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, któremu towarzystwa dotrzyma 12 GB RAM i maksymalnie 512 GB pamięci masowej. Można więc liczyć na przyzwoitą wydajność. Nie zabraknie też żadnego z kluczowych modułów łączności: zapowiadana jest obecność 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC i dwuzakresowego GPS.

Obraz wyświetlany będzie na 6,79-calowym panelu OLED o rozdzielczości 2640×1200 pikseli, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności dochodzącej aż do 6000 nitów. Widoczność nawet w pełnym słońcu powinna więc być pierwszorzędna. Aparat z tyłu będzie miał 50 Mpix i optyczną stabilizację obrazu (OIS), z przodu zaś zainstalowany zostanie sensor 8 Mpix do selfie. Całość uzupełni system Android 15 z nakładką MagicOS 9.

Honor X70 (źródło: Honor/Weibo)

Co imponujące, wszystko to ma się zmieścić w konstrukcji o grubości 7,76 lub 7,96 mm (w zależności od wariantu), a waga nie przekroczy, ponoć, 199 gramów. Całość będzie też pyło- i wodoszczelna, zgodnie ze specyfikacją klasy IP69.

Wszystko stanie się jasne już za kilka dni

Pamiętajmy, że wszystko to są nieoficjalne informacje, a ich potwierdzenia (lub nie) spodziewamy się 15 lipca 2025 roku. Podobno Honor X70 zadebiutuje tego dnia w czterech wariantach kolorystycznych: czerwonym, zielonym, białym i czarnym.

Ostatnio na rynku pojawia się coraz więcej smartfonów z akumulatorami o pojemności 6000 mAh, 6500 mAh, a nawet większej. Ciekawymi przykładami mogą być Realme GT 7 (7000 mAh), Redmagic 10 Pro (7050 mAh) czy niedostępny w naszym kraju Honor Power (8000 mAh). Model X70 może jednak podnieść poprzeczkę jeszcze wyżej.

