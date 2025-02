Jak będzie nazywać się podwójnie składany smartfon Samsunga? Są ciekawe przesłanki

Samsung od dłuższego czasu pracuje nad smartfonem z podwójnym mechanizmem składania ekranu. Według najnowszych doniesień urządzenie może nosić nazwę Galaxy G Fold, a jego premiera może odbyć się jeszcze w 2025 roku.

Skąd Samsung wziął pomysł na nazwę?

Samsung od lat rozwija swoje składane smartfony z serii Galaxy Z Fold i Galaxy Z Flip, jednak przez kilka ostatnich generacji zmiany w tych modelach były raczej kosmetyczne. Tym razem firma szykuje jednak coś zupełnie nowego. Mowa oczywiście podwójnie składanym smartfonie, który może zyskać nazwę Galaxy G Fold.

Według portal Android Authority nazwa z „G” odnosi się do zastosowanego mechanizmu składania. W przeciwieństwie do konstrukcji Huawei Mate XT, który wykorzystuje system składania w kształcie litery „S” (gdzie ekran składa się częściowo na zewnątrz), Samsung postawi na rozwiązanie, w którym wyświetlacz składa się do wewnątrz z obu stron. To sprawi, że ekran będzie całkowicie chroniony przed zarysowaniami i innymi uszkodzeniami, a to oczywiście może przełożyć się na większą trwałość takiego urządzenia.

To będzie naprawdę kawał wyświetlacza

Pod względem wielkości Galaxy G Fold ma oferować 9,96-calowy wyświetlacz, co oznacza, że będzie o 30% większy od 7,6-calowego ekranu, którym po rozłożeniu może pochwalić się Galaxy Z Fold 6. Z kolei po złożeniu ekran podwójnie składanego Samsunga ma mierzyć 6,54 cala, co oznacza, że pod względem rozmiaru będzie przypominał standardowe smartfony.

W doniesieniach pojawia się informacja, że pod względem wagi smartfon ma być zbliżony do „H” – co może odnosić się do Huawei Mate XT, choć jego samsungowy odpowiednik prawdopodobnie będzie nieco grubszy ze względu na inną konstrukcję zawiasów.

Choć początkowo mówiło się o tym, że urządzenie może trafić na rynek w 2026 roku, teraz coraz częściej słyszymy o premierze już w trzecim kwartale 2025 roku. Jeśli Samsung faktycznie zdecyduje się na wcześniejszą prezentację, może to oznaczać, że firma chce odpowiedzieć na coraz mocniejszą konkurencję ze strony Huawei, OnePlusa z nadchodzącym Open 2 czy Google, które wprowadzają coraz smuklejsze i bardziej dopracowane modele składanych smartfonów.

Nie wiadomo jeszcze, ile będzie kosztować Galaxy G Fold, ani w jakim nakładzie trafi na rynek. Przecieki sugerują, że może to być limitowany model, choć raczej trudno w to uwierzyć. Mimo wszystko jedno jest pewne: jego cena może być wyraźnie wyższa niż w przypadku dotychczasowych składanych smartfonów Samsunga.