DJI Mini 2 SE to ciekawy dron w niskiej cenie

Kilka dni temu informowałem Was o dość nieoczekiwanej premierze DJI, która miała odbyć się właśnie dzisiaj. Model DJI Mini 2 SE nie ma już przed nami żadnych tajemnic i trzeba przyznać, że jego cena pozytywnie zaskakuje. Czy to przekona klientów do tego sprzętu?

To będzie nowy król dronów dla początkujących?

Jeśli dopiero chcesz zacząć swoją przygodę z dronami i nie chcesz wydawać „milionów monet”, a z drugiej strony oczekujesz on wykonanych przez siebie nagrań dobrej jakości, to DJI Mini 2 SE wydaje się idealną propozycją dla Ciebie. Model Mini 2 zrobił na rynku duże zamieszanie i przyczynił się do znacznego wzrostu popularności dronów, przede wszystkim dzięki swojej niewielkiej wadze i stosunkowo niskiej cenie (na przykład w porównaniu do urządzeń z serii Mavic lub Phantom). Zaprezentowany właśnie dron będzie kusić ceną jeszcze mocnej niż jego starszy brat, a do tego może pochwalić się całkiem dobrą specyfikacją.

DJI Mini 2 SE (źródło: D1 Store)

Podobnie jak w przypadku wszystkich dronów z serii Mini DJI, również to urządzenie ma wagę nieprzekraczającą 250 gramów. Mimo swoich niewielkich rozmiarów, dron oferuje jednak wiele możliwości – jego 1/2,3-calowy sensor CMOS pozwala nagrywać wideo w rozdzielczości 2,7K oraz wykonywać zdjęcia o maksymalnej rozdzielczości 12 Mpix. Na uwagę, szczególnie w kontekście patrzenia na to urządzenie jako sprzętu dla początkujących użytkowników, zasługuje fakt, że producent wyposażył dron w funkcje takie jak start i lądowanie za pomocą jednego przycisku, utrzymywania wysokości czy też RTH (Return To Home), którą można wykorzystać na przykład w sytuacji, gdy stracimy DJI Mini 2 SE z pola widzenia.

Nowy dron DJI może pochwalić się również zastosowaniem systemu transmisji obrazu OcuSync 2.0 i obsługą pilota zdalnego sterowania RC-N1. Mini 2 SE oferuje maksymalny czas długości lotu wynoszący nawet 31 minut. Do tego w filmie promującym urządzenie producent informuje, że jest ono wyposażone także w tryby Quick Shoot, pozwalające na automatyczne tworzenie niemal filmowych ujęć. Na pokładzie znalazło się też miejsce na funkcję panoramy. Do tego w specyfikacji możemy odnaleźć informację, że dron pozostaje stabilny nawet przy podmuchach wiatru dochodzących do 10,7 m/s.

DJI Mini 2 SE – cena i data początku sprzedaży

Jeśli po przeczytaniu opisu funkcji nowego drona DJI czujecie, że potrzebujecie jeszcze trochę czasu do namysłu, to świetnie się składa, ponieważ DJI Mini 2 SE ma trafić do sprzedaży detalicznej 22 marca 2023 roku – zostało więc jeszcze trochę czasu. Cena tego urządzenia może pozytywnie zaskakiwać. Na australijskiej stronie sprzedażowej producenta dostępne są już ceny drona oraz zestawy Fly More Combo.

Za Mini 2 SE wraz z kontrolerem trzeba zapłacić 599 dolarów australijskich, czyli równowartość ~1800 złotych. Z kolei za zestaw Fly More Combo cena wynosi 799 dolarów australijskich (~2500 złotych). Oczywiście w Polsce cena sprzętu będzie nieco wyższa, jednak nie powinna przekroczyć 2000 złotych, a to całkiem uczciwa cena za to, co oferuje ten sprzęt. Dla porównania DJI Mini 2 obecnie kosztuje w naszym kraju około 2500 złotych.