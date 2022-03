Chcesz założyć konto na HBO Max? To bardzo proste!

8 marca to niewątpliwie święto dla wszystkich fanów usług VOD. Swoją premierę w Polsce ma HBO Max, naturalna ewolucja wcześniejszej oferty filmowego i serialowego giganta. Z tej okazji, podpowiadamy jak założyć konto na tej platformie.

Reklama

Na początek, dane osobowe

Założenie konta na HBO Max składa się zaledwie z kilku prostych kroków, które nie różnią się zbytnio od tworzenia własnego profilu na innych platformach związanych z cyfrowymi mediami. O samej premierze HBO Max w Polsce wspomnieliśmy już w osobnym wpisie. Bartosz przygotował świetny rys historyczny aplikacji od czasów HBO GO, dlatego tym bardziej warto rzucić okiem.

A my tymczasem, przechodzimy do tworzenia konta. Na początek, kliknijcie TUTAJ, by udać się do serwisu HBO Max. Powinno Was powitać główne menu aplikacji. Wystarczy kliknąć przycisk Zarejestruj się, by przejść do następnego okna.

Reklama

Gdy już to się wydarzy, przechodzimy do standardowych już wątków. W odpowiednie pola wpisujemy własne imię, nazwisko, adres e-mail, a także planowane hasło, jakiego będziemy używać do logowania się na HBO Max. Gdy już to zrobicie, wystarczy kliknąć Dokończ konfigurację konta.

Następnie, przychodzi czas zapłaty. Zwróćcie uwagę, że do 31 marca, subskrypcję obejmuje 33% zniżki. Dokonując rejestracji teraz, zapłacicie jedynie 19,99 złotych miesięcznie za dostęp do HBO Max. Wpisujemy dane swojej karty płatniczej lub kierujemy się do serwisu PayPal, klikając Rozpocznij Subskrypcję.

Jeżeli płatność przebiegnie sprawnie, serwis powinien Was przekierować do poniższego ekranu. Gratulacje, możecie cieszyć się już subskrypcją w HBO Max. Może wystąpić taka sytuacja, że aplikacja poprosi Was o potwierdzenie własnego adresu e-mail. W tym wypadku, wystarczy przejść do swojej skrzynki mailowej, by znaleźć oczekującą wiadomość od właścicieli platformy. Kliknięcie w znajdujący się w niej link spowoduje, że Wasz adres e-mail zostanie zatwierdzony.

Witamy w HBO Max

Pierwsza analiza menu głównego HBO Max nie pozostawia większych złudzeń. Szukałem klasycznych kreskówek od Cartoon Network, konkretnie Laboratorium Dextera, Jam Łasica oraz Ed, Edd & Eddy. Niestety, nie są one jeszcze dostępne na platformie. Widać, że oferta jest nieco uboższa w porównaniu z amerykańskim odpowiednikiem serwisu.

Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość. 20 złotych to w końcu nie jest 60, jakie ostatnio Netflix sobie życzy za najwyższy pakiet usługi. Pamiętajcie, że do serwisu zalogujecie się również na urządzeniach z systemami Android oraz iOS, ściągając odpowiednie aplikacje z Google Play oraz App Store.

Gdy już Wam się uda zalogować, koniecznie podzielcie się pierwszymi wrażeniami z działania serwisu w komentarzach.