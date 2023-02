Z walentynkową promocją Motoroli zaoszczędzicie ponad 900 złotych

Jeżeli jakimś dziwnym trafem Wasza druga połówka szuka smartfona w tym samym czasie co Wy lub po prostu czujecie potrzebę obdarować kogoś nowym urządzeniem na Walentynki, warto zainteresować się promocją Motoroli.

Motorola za pół ceny

Czy można w jednym akapicie streścić dużą generację smartfonów? Nie wiem, ale zaraz się przekonamy. W końcu w 2022 Motorola wydała aż pięć smartfonów z serii edge 30.

Historię na naszej stronie zaczął model edge 30 pro, którego Mariusz docenił za dobrą baterię oraz szybkie ładowanie. Ja natomiast polubiłem się z podstawowym modelem edge 30 głównie za design i jego gabaryty. Najtańszego reprezentanta, edge 30 neo, najłatwiej opisać słowami Kasi z tytułu recenzji – „Nic lepszego nie potrzebujesz”. Michelowi do wystawienia 9/10 dla edge 30 ultra zabrakło wyłącznie lepszej jakości zdjęć. Natomiast gdybym miał polecić Wam smartfon do 3000 złotych, to byłby to najprawdopodobniej przetestowany jako ostatni edge 30 fusion.

Jak skorzystać z promocji?

Teraz trzy ostatnie urządzenia w serii – edge 30 neo, edge 30 ultra oraz edge 30 fusion trafiły w teorii na wyjątkową promocję. Dlaczego w teorii? Gdyż głównym bohaterem jest tu zasadniczo Motorola edge 30 neo. Żeby skorzystać z obniżki warunkiem jest, aby drugim wybranym przez Was telefonem był właśnie ten model. Wtedy jego cena ulegnie obniżce o 50%.

Promocja na smartfony Motoroli (Źródło: Media Markt)

Dużo, mało? Media Markt, który jest autorem promocji, wycenia urządzenie na 1849 złotych i taką oficjalną cenę spotkacie w większości sklepów stacjonarnych oraz internetowych. Przy szybkiej matematyce wiecie już, że cena edge 30 uległa obniżce o 925 złotych.

Oczywiście uwzględniając pełną cenę głównego produktu może wydawać się, że jest to mniej korzystna oferta. Patrząc jednak na historię cen do listopada zeszłego roku całej trójki, to okazuje się, że promocja walentynkowa prezentuje się na poziomie tych z Black Friday, jeśli nie lepiej w przypadku zakupu dwóch Motoroli edge 30 neo.

Wam również polecam taką kombinację nie tylko ze względów finansowych. Wybierając dwa takie same smartfony unikniecie sytuacji, w której osoba otrzymująca w ramach prezentu tańszy smartfon nie będzie spoglądać z zazdrością na drugie, droższe urządzenie.

Promocja trwa w sklepie Media Markt od 8 lutego do 14 lutego 2023 roku lub do wyczerpania zapasów.