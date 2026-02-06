Poznaliśmy ceny nowych smartfonów Xiaomi. Producent popełnił błąd

Xiaomi jest gotowe wprowadzić na europejski rynek dwa nowe smartfony. Przypadkowo producent zdradził, ile trzeba będzie za nie zapłacić.

Xiaomi przez swój błąd ujawniło ceny smartfonów Poco X8 Pro i Poco X8 Pro Max w Europie

Chińczycy nie zapowiedzieli jeszcze oficjalnie globalnej premiery smartfonów Poco X8 Pro i Poco X8 Pro Max, lecz ktoś odpowiedzialny za belgijską stronę marki przypadkowo uruchomił podstronę, poświęconą tym dwóm modelom, ujawniając ich sugerowane ceny:

Poco X8 Pro 8/256 GB – 399,90 euro (równowartość około 1690 złotych) 8/512 GB – 449,90 euro (~1900 złotych) 12/512 GB – 479,90 euro (~2025 złotych)

Poco X8 Pro Max 12/256 GB – 529,90 euro (~2235 złotych) 12/512 GB – 579,90 euro (~2445 złotych)



Opublikowane informacje nie są już dostępne, co jednoznacznie wskazuje, że ktoś po prostu się pospieszył. Z pewnością Xiaomi przygotuje jakąś ofertę na premierę – można spodziewać się niższych cen, ewentualnie jakichś gratisów, jak w przypadku serii Redmi Note 15, która oficjalnie zadebiutowała w Polsce 15 stycznia 2026 roku.

Dla przypomnienia, smartfon Poco X7 Pro kosztował w Polsce w dniu premiery 1699 złotych za wersję 8/256 GB i 1899 złotych za wariant 12/512 GB, zatem ceny pozostaną na podobnym poziomie.

Co zaoferują smartfony Poco X8 Pro i Poco X8 Pro Max?

Wszystko wskazuje na to, że Poco X8 Pro i Poco X8 Pro Max będą globalnymi wersjami smartfonów Redmi Turbo 5 i Turbo 5 Max, które zostały zaprezentowane w Chinach 29 stycznia 2026 roku, jednak nie kopiami 1:1. Pojawiły się bowiem informacje, że smartfon Poco X8 Pro ma mieć akumulator o pojemności 6500 mAh, a Poco X8 Pro Max baterię 8500 mAh, podczas gdy ich pierwowzory otrzymały ogniwa – odpowiednio – 7560 i 9000 mAh.

Redmi Turbo 5 i Turbo 5 Max (źródło: Xiaomi)

Poza tym Xiaomi nie ma zamiaru wprowadzać innych zmian, a przynajmniej nie było o tym mowy do tej pory, dlatego można spodziewać się, że pozostała (prawdopodobna) specyfikacja Poco X8 Pro i Poco X8 Pro Max będzie taka sama jak parametry Redmi Turbo 5 i Redmi Turbo 5 Max.