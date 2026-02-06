redmi turbo 5 screen display front
Redmi Turbo 5 (źródło: Xiaomi)
Poznaliśmy ceny nowych smartfonów Xiaomi. Producent popełnił błąd

Grzegorz Dąbek·
Xiaomi jest gotowe wprowadzić na europejski rynek dwa nowe smartfony. Przypadkowo producent zdradził, ile trzeba będzie za nie zapłacić.

Xiaomi przez swój błąd ujawniło ceny smartfonów Poco X8 Pro i Poco X8 Pro Max w Europie

Chińczycy nie zapowiedzieli jeszcze oficjalnie globalnej premiery smartfonów Poco X8 Pro i Poco X8 Pro Max, lecz ktoś odpowiedzialny za belgijską stronę marki przypadkowo uruchomił podstronę, poświęconą tym dwóm modelom, ujawniając ich sugerowane ceny:

  • Poco X8 Pro
    • 8/256 GB – 399,90 euro (równowartość około 1690 złotych)
    • 8/512 GB – 449,90 euro (~1900 złotych)
    • 12/512 GB – 479,90 euro (~2025 złotych)
  • Poco X8 Pro Max
    • 12/256 GB – 529,90 euro (~2235 złotych)
    • 12/512 GB – 579,90 euro (~2445 złotych)

Opublikowane informacje nie są już dostępne, co jednoznacznie wskazuje, że ktoś po prostu się pospieszył. Z pewnością Xiaomi przygotuje jakąś ofertę na premierę – można spodziewać się niższych cen, ewentualnie jakichś gratisów, jak w przypadku serii Redmi Note 15, która oficjalnie zadebiutowała w Polsce 15 stycznia 2026 roku.

Dla przypomnienia, smartfon Poco X7 Pro kosztował w Polsce w dniu premiery 1699 złotych za wersję 8/256 GB i 1899 złotych za wariant 12/512 GB, zatem ceny pozostaną na podobnym poziomie.

Co zaoferują smartfony Poco X8 Pro i Poco X8 Pro Max?

Wszystko wskazuje na to, że Poco X8 Pro i Poco X8 Pro Max będą globalnymi wersjami smartfonów Redmi Turbo 5 i Turbo 5 Max, które zostały zaprezentowane w Chinach 29 stycznia 2026 roku, jednak nie kopiami 1:1. Pojawiły się bowiem informacje, że smartfon Poco X8 Pro ma mieć akumulator o pojemności 6500 mAh, a Poco X8 Pro Max baterię 8500 mAh, podczas gdy ich pierwowzory otrzymały ogniwa – odpowiednio – 7560 i 9000 mAh.

smartfon redmi turbo 5 smartphone
smartfon redmi turbo 5 max smartphone
Redmi Turbo 5 i Turbo 5 Max (źródło: Xiaomi)

Poza tym Xiaomi nie ma zamiaru wprowadzać innych zmian, a przynajmniej nie było o tym mowy do tej pory, dlatego można spodziewać się, że pozostała (prawdopodobna) specyfikacja Poco X8 Pro i Poco X8 Pro Max będzie taka sama jak parametry Redmi Turbo 5 i Redmi Turbo 5 Max.

Poco X8 Pro
(spodziewana specyfikacja)		Poco X8 Pro Max
(spodziewana specyfikacja)
WyświetlaczAMOLED
6,59 cala
2756×1268 pikseli
120 Hz
jasność do 3500 nitów
3840 Hz PWM
12 bit
100% DCI-P3
Dolby Vision
HDR10+
HDR Vivid		AMOLED
6,83 cala
2772×1280 pikseli
120 Hz
jasność do 3500 nitów
3840 Hz PWM
12 bit
100% DCI-P3
Dolby Vision
HDR10+
HDR Vivid
ProcesorMediaTek Dimensity 8500 UltraMediaTek Dimensity 9500s
RAM8/12 GB
LPDDR5X Ultra
9600 Mbps		12 GB
LPDDR5X Ultra
9600 Mbps
Pamięć wbudowana256/512 GB
UFS 4.1		256/512 GB
UFS 4.1
Slot na microSDNIENIE
Akumulator6500 mAh
ładowanie do 100 W
zwrotne ładowanie przewodowe do 27 W		8500 mAh
ładowanie do 100 W
zwrotne ładowanie przewodowe do 27 W
Aparat na przodzie20 Mpix
f/2.2		20 Mpix
f/2.2
Aparat na tyle– główny 50 Mpix, IMX882, f/1.5, OIS
– ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2)		– główny 50 Mpix, Light and Shadow Hunter 600, f/1.5, OIS
– ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2)
Łączność5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, pilot na podczerwień, dual SIM, USB-C5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, NFC, pilot na podczerwień, dual SIM, USB-C
Głośniki stereoTAKTAK
Czytnik linii papilarnychTAKTAK, ultradźwiękowy
Wymiary157,53×75,19×8,18 mm162,99×77,93×8,15 mm
Waga204 gramy219 gramów
OdpornośćIP66, IP68, IP69, IP69KIP66, IP68, IP69, IP69K
System operacyjnyHyperOS 3HyperOS 3

Grzegorz Dąbek
Zastępca redaktor naczelnej Tabletowo.pl
Moja miłość do telefonów komórkowych zaczęła się od Nokii 3410 i trwa nieprzerwanie po dziś dzień. Z dużym zainteresowaniem obserwuję rynek i pojawiające się na nim nowości. Na Tabletowo.pl jestem od 2015 roku.

