Po przeczytaniu tego Samsung Galaxy S24 FE już Cię nie zaskoczy. A mógłby

Choć data oficjalnej premiery wciąż nie jest znana, to publiczna prezentacja modelu Samsung Galaxy S24 FE jest już czystą formalnością. Wiemy bowiem, co zaoferuje ten smartfon. Niektórzy klienci mogą być zaskoczeni specyfikacją.

Samsung Galaxy S24 FE – specyfikacja jest już znana

Wciąż czekamy, aż na rynku pojawi się model z serii Galaxy S FE, który odniesie przynajmniej podobnie spektakularny sukces jak Samsung Galaxy S20 FE. Smartfony, które zadebiutowały po nim – Samsung Galaxy S21 FE i Samsung Galaxy S23 FE (tak, Samsung Galaxy S22 FE nigdy nie ujrzał światła dziennego) – nie cieszyły się już tak ogromną popularnością jak protoplasta linii. Czy uda się to w końcu Galaxy S24 FE? Cóż, czas pokaże. Już dziś natomiast wiemy, jak będzie wyglądał i co zaoferuje.

Samsung Galaxy S24 FE (źródło: GizNext)

Elementem specyfikacji, który od razu zwraca uwagę, jest przekątna wyświetlacza Dynamic AMOLED, ponieważ ma ona wynosić aż 6,7 cala. Do tej pory żaden smartfon z serii Galaxy S FE nie miał tak dużego ekranu – największy, bo 6,5-calowy, otrzymał Samsung Galaxy S20 FE.

Ponadto wyświetlacz ma cechować się rozdzielczością Full HD+ i oferować funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. W górnej części ekranu, w okrągłym otworze, znajdzie się 10 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo. Po drugiej stronie Samsung z kolei zaplanował trzy aparaty: główny z matrycą 50 Mpix, ultraszerokokątny z sensorem 12 Mpix i 8 Mpix teleobiektyw.

Samsung Galaxy S24 FE (źródło: GizNext)

We wnętrzu urządzenia znajdziemy natomiast do 12 GB RAM i do 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, procesor Exynos 2400e (z obniżonym taktowaniem) oraz akumulator o pojemności 4600 mAh, obsługujący ładowanie przewodowe o mocy 25 W. Całość będzie miała fabrycznie wgrany system Android 14 z nakładką One UI 6.1 i certyfikat IP68.

Samsung Galaxy S24 FE – cena ma być atrakcyjna

Według informacji, które przekazał renomowany informator, Yogesh Brar, Samsung Galaxy S24 FE będzie kosztował w Indiach około 50000 rupii, co dziś jest równowartością około 2310 złotych. Oczywiście nie można liczyć na podobnie niską cenę w Polsce, ale są też dobre wieści.

Otóż Samsung Galaxy S23 FE kosztował na start w Indiach od 59999 rupii, czyli aż o ~10000 rupii więcej. Oznacza to, że Samsung Galaxy S24 FE będzie tańszy od swojego bezpośredniego poprzednika. Daje to nadzieję, że w Polsce może być podobnie.

Dla przypomnienia, Samsung Galaxy S23 FE zadebiutował w kraju nad Wisłą w cenie zaczynającej się od 3199 złotych. Mamy prawo spodziewać się, że Samsung Galaxy S24 FE będzie kosztował mniej niż 3000 złotych. Wydaje się to rozsądne, jako że Galaxy S24 można dziś kupić już od 3499 złotych.