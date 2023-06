ASUS Zenfone 10 będzie przedstawicielem ginącego gatunku

ASUS przygotowuje się do premiery nowego smartfona dla masowego klienta – Zenfone 10. Zostanie on oficjalnie zaprezentowany za kilka dni, ale już dziś dowiedzieliśmy się, że wyróżni się on na tle konkurencji, bo zaoferuje coś, czego większość z niej nie ma.

ASUS Zenfone 10 spełni oczekiwania nielicznej grupy klientów

ASUS stara się tworzyć dobre smartfony z wysokiej półki, które spełnią oczekiwania wymagających klientów. Patrząc jednak na ich sprzedaż, większość osób nie jest nimi zainteresowana. Nie oznacza to jednak, że nikt ich nie kupuje – gdyby tak było, Tajwańczycy już dawno by zwinęli interes jak LG w 2021 roku.

Mimo wszystko ASUS nie chce być „jak wszyscy”, bo jego ostatni smartfon z serii Zenfone – Zenfone 9 był skierowany do stosunkowo nielicznego grona klientów, a mianowicie osób, które preferują mniejsze urządzenia z mniejszymi ekranami, podczas gdy zdecydowana większość kupuje modele z dużymi wyświetlaczami.

Płynięcie „pod prąd” ma jednak swoje zalety, bowiem dzięki temu wspomniana mniejszość klientów wciąż może kupić smartfon, który spełni ich oczekiwania. Tym, co zaoferuje Zenfone 10, a czego nie ma większość bezpośredniej konkurencji, nie jest jednak kompaktowy rozmiar, a… 3,5 mm złącze słuchawkowe.

źródło: WinFuture

To prawdziwy „egzotyk” w segmencie high-endowych smartfonów, a ASUS Zenfone 10 właśnie do niego ma należeć. Z (najnowszych) flagowców 3,5 mm złącze oferuje jeszcze Sony Xperia 1 V, natomiast w topowych modelach innych marek na próżno go szukać. Oczywiście, to nie jest killer feature, ale również my czytamy komentarze, których autorzy narzekają na brak tego elementu – takie osoby powinny się zainteresować Zenfonem 10.

Co jeszcze zaoferuje ASUS Zenfone 10?

Specyfikacja ASUSA Zenfone 10 nie jest dla nas tajemnicą, podobnie jak cena, ale o niej za chwilę. Smartfon będzie kusił klientów 5,9-calowym ekranem AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, aczkolwiek otoczą go dość szerokie ramki, choć na plus należy zaliczyć to, że zostanie zachowana symetria góra-dół i bok-bok.

ASUS Zenfone 10 będzie skierowany do wymagającego klienta, ponieważ ma być wyposażony w topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 oraz do 16 GB RAM i do 512 GB wbudowanej pamięci (na rynku pojawią się też wersje z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej). Nie ma jednak mowy o wsparciu dla obsługi kart microSD.

źródło: WinFuture

Specyfikacja smartfona obejmie też 32 Mpix aparat na przodzie i duet 200 Mpix z matrycą Samsunga i gimbalową stabilizacją obrazu + 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym na tyle, a także akumulator o pojemności 5000 mAh, który użytkownicy naładują również indukcyjnie. Do tego ASUS Zenfone 10 ma mieć certyfikat pyłoszczelności i wodoodporności IP68.

Niedawno ASUS dał do zrozumienia, że Zenfone 10 ma kosztować od 749 dolarów, czyli o 50 dolarów niż Zenfone 9. Oficjalna premiera smartfona zaplanowana jest na 29 czerwca 2023 roku, na godzinę 15:00 czasu polskiego.