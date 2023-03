Co zaoferuje ASUS Zenfone 10? Znamy już specyfikację smartfona

Patrząc z perspektywy, ASUS raczej nie kojarzy się dużej części klientów (a może nawet i większości) ze smartfonami. Producent nie ma ich bowiem zbyt wiele w portfolio, ale pomimo relatywnie skromnej oferty wciąż jest obecny w tym segmencie. Tajwańczycy przygotowują do premiery kolejny model „dla mas” – wiemy już, co zaoferuje Zenfone 10.

Specyfikacja smartfona ASUS Zenfone 10 ujawniona na długo przed oficjalną premierą

Zaczniemy od czegoś naprawdę „dużego” – a mianowicie wyświetlacza, bowiem Zenfone 10 (numer modelu AI2302) zostanie wyposażony w ekran o przekątnej „aż” 6,3 cala. Zarówno Zenfone 9, jaki Zenfone 8 miały 5,9-calowy, przez co nazywano je „kompaktowymi”, aczkolwiek dowiedliśmy, że może nie bardziej niż smartfony konkurencji z większymi wyświetlaczami – zob. Czy ASUS Zenfone 9 to najbardziej kompaktowy flagowiec na rynku? Sprawdzamy!

ASUS Zenfone 9 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo)

Podobnie jednak jak Zenfone 9, nadchodzący model otrzyma ekran AMOLED z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Do tego na jego pokładzie znajdzie się – a jakżeby inaczej – procesor z najwyższej półki, a dokładniej Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, choć jeszcze przed premierą smartfona straci on miano „topowego”.

Specyfikacja ASUSA Zenfone 10 obejmować będzie również 16 GB RAM i – w zależności od wersji – 256 GB lub 512 GB pamięci wewnętrznej. Na tę chwilę nic nie wskazuje na to, aby na rynku miały pojawić się też inne warianty, a trzeba przypomnieć, że Zenfone 9 trafił na rynek także w konfiguracji z 8 GB RAM.

9 Ocena

Producent nie tylko w przypadku RAM pójdzie na dużą ilość, ponieważ ASUS Zenfone 10 zostanie wyposażony również w aparat o rozdzielczości aż 200 Mpix, który – co ważne – wesprze optyczna stabilizacja obrazu. Ponadto we wnętrzu smartfona znajdzie się system chłodzenia z komorą parową, akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 67 W i system operacyjny Android 13, a cała konstrukcja będzie pyło- i wodoodporna, zgodnie z kryteriami standardu IP68.

Kiedy premiera?

ASUS Zenfone 9 zadebiutował 28 lipca 2022 roku. Mimo że już poznaliśmy specyfikację jego sukcesora, to na oficjalną premierę musimy jeszcze poczekać. I to dość długo, bowiem według aktualnie dostępnych informacji Zenfone 10 zostanie zaanonsowany przez producenta na globalnym rynku dopiero w czwartym kwartale 2023 roku, czyli najwcześniej w październiku, a najpóźniej w grudniu, aczkolwiek wówczas byłoby to już zdecydowanie za późno, ponieważ wtedy już zobaczymy pierwsze flagowce/high-endy na kolejny rok – nowy ASUS będzie wyglądał na ich tle… „staro”.