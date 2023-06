Mamy nowe informacje o Galaxy Watch 6 i Watch 6 Classic

Dwie ostatnie generacje smartwatchy z serii Galaxy Watch zostały bardzo ciepło przyjęte przez klientów, zatem nie dziwne, że Samsung idzie za ciosem i przygotowuje do premiery następną. Właśnie w sieci pojawiły się kolejne informacje na temat nowych zegarków z serii Galaxy Watch 6.

Smartwatche z serii Galaxy Watch 6 mają przed nami coraz mniej tajemnic

Od dawna wiemy, że podczas letniego Galaxy Unpacked, które zaplanowane jest na 26 lipca 2023 roku (choć Samsung jeszcze tego nie potwierdził), producent z Korei Południowej zaprezentuje w stolicy swojej ojczyzny dwa nowe smartwatche: Galaxy Watch 6, który będzie bezpośrednim następcą Galaxy Watch 5, a także Galaxy Watch 6 Classic, którego można uznać za sukcesora Galaxy Watch 4 Classic, a nie Galaxy Watch 5 Pro.

Galaxy Watch 6 (źródło: WinFuture)

Kilka dni temu serwis WinFuture opublikował rendery obu nadchodzących smartwatchy, dzięki czemu możemy oglądać je w pełnej krasie. Z kolei Evan Blass udostępnił promocyjne grafiki serii Galaxy Watch 6 (jedną z nich widzicie na samej górze niniejszego artykułu). Design zegarków nie jest zatem już żadną tajemnicą. Więcej znaków zapytania jest w kwestii specyfikacji, ale i ich jest coraz mniej dzięki najnowszym doniesieniom.

Nowe informacje na temat smartwatchy z rodziny Galaxy Watch 6. Co już wiemy?

Według informacji, które udostępnił Ahmed Qwaider, nowe zegarki Samsunga otrzymają o 20% większe wyświetlacze, które otoczą aż o 30% węższe ramki. To już kolejna osoba, przekazująca tego typu doniesienia. Dla przypomnienia, Galaxy Watch 5 ma ekran o średnicy 1,2″ (40 mm) i 1,4″ (44 mm), podobnie jak Galaxy Watch 4 Classic (1,2″ w wersji 42 mm i 1,4″ w wariancie 46 mm).

Na pokładzie wszystkich smartwatchy znajdzie się też procesor Exynos W930, produkowany z wykorzystaniem 5-nm procesu technologicznego, a także 2 GB RAM i 16 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Zegarki mają pracować pod kontrolą systemu Wear OS z One UI 5 Watch.

Galaxy Watch 6 Classic (źródło: WinFuture)

Wiemy również, że Galaxy Watch 6 40 mm i Watch 6 Classic 43 mm otrzymają akumulator o pojemności 300 mAh, podczas gdy Watch 6 44 mm i Watch 6 Classic 47 mm – 425 mAh. Jak twierdzi Ahmed Qwaider, można spodziewać się poprawy wydajności baterii o 20%.

Samsung wprowadzi na rynek wersje zarówno bez, jak i ze wsparciem dla obsługi łączności LTE, natomiast wszystkie zapewnią możliwość śledzenia lokalizacji (GPS) i odporność do 5 ATM. Warto również przypomnieć, że pojawiły się też informacje na temat cen – we Francji mają one wyglądać następująco: