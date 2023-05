Cena najmniejszego flagowca z Androidem ujawniona na pół roku przed premierą

Niewielkie smartfony mają swój niekwestionowany urok. Ponieważ na rynku mamy teraz mało propozycji urządzeń z przekątną ekranu poniżej 6 cali, bardzo interesują nas losy następcy Asusa Zenfone 9. Niespodziewanie w sieci pojawiła się jego cena!

Asus Zenfone 9 to ginący gatunek

Zenfone 9 to jeden z najmniejszych smartfonów o flagowej specyfikacji, jakie możemy w tym momencie dostać na rynku. O ile jeszcze w obozie Apple jest z czego wybierać pod tym względem, tak wśród urządzeń działających na Androidzie można wyliczyć jedną-dwie podobne konstrukcje. I tyle.

Mimo tego, że gadżet bardzo dobrze leży w dłoni, nie brak mu charakteru. W naszej recenzji mały Asus zyskał wiele zasłużonych słów uznania. Co prawda ma też pewne braki, ale można mu sporo wybaczyć, już z samego tytułu bycia takim rozkosznym maluchem.

Wspomniane niedociągnięcia może nadrobić kolejna generacja „maluszka”. O Asussie Zenfone 10 wiemy zaskakująco dużo, biorąc pod uwagę fakt, że jego premiera planowana jest na czwarty kwartał 2023 roku. Mamy więc przynajmniej pół roku do prezentacji, a znamy jego prawdopodobną specyfikację, a teraz okazało się, że w sieci pojawiła się także…

Cena Zenfone’a 10

Najlepsze jest to, że to sam Asus niechcący podał cenę swojego kolejnego urządzenia. Otóż producent uruchomił interesującą stronę internetową, która zachęca do wzięcia udziału w małym fotograficznym eksperymencie. Uczestnicy mają zagłosować na wybraną serię zdjęć. Głosujący zyskują w ten sposób szansę wygrać jednego z trzech Zenfone’ów 10.

Asus Zenfone 9 (fot. Tabletowo)

I teraz dochodzimy do źródła informacji: w regulaminie akcji podano, że każdy ze smartfonów jest wart około 749 dolarów. Można to uznać za koszt podstawowej wersji Zenfone’a, który będzie sprzedawany w Stanach Zjednoczonych.

Oczywiście nic nie jest jeszcze przesądzone i może się okazać, że wspomniany regulamin jest nieprecyzyjny. Z drugiej strony – na razie nie mamy podstaw, żeby nie ufać oficjalnej promocji Asusa. Jeśli więc cena się utrzyma, będzie to naprawdę znakomity kąsek, biorąc pod uwagę spodziewaną specyfikację.

Zenfone 10 ma już nie być takim „maluszkiem” – ekran AMOLED z odświeżaniem 120 Hz urośnie o 0,4″ do 6,3 cala. Właściwie skreśli go to z listy naprawdę niewielkich urządzeń. Będzie jednak wciąż dość poręcznym flagowcem – z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, baterią 5000 mAh i ulepszonymi możliwościami fotograficznymi. Za około 3200 złotych byłby to prawdziwy deal.