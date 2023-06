Sony Xperia 1 V dostępna w przedsprzedaży w Polsce. Ile kosztuje? Sprawdź, co dostaniesz za darmo

Sony – jak to Sony – nie podało rynkowej daty premiery swojej najnowszej, flagowej Xperii. Okazuje się, że przedsprzedaż Xperii 1 V już ruszyła w Polsce. Dzięki temu poznaliśmy oficjalną cenę smartfona oraz dowiedzieliśmy się, jaki gratis przygotowano dla klientów, którzy złożą zamówienia.

Ruszyła przedsprzedaż Sony Xperia 1 V w Polsce

Strategia Japończyków w stosunku do smartfonów jest dla mnie całkowicie niezrozumiała. W momencie prezentacji Xperii 1 V w maju poinformowali jedynie, że jej sprzedaż rozpocznie się pod koniec czerwca 2023 roku, a estymowana cena tego urządzenia to 6499 złotych – czyli zero konkretów, a w końcu mówimy tu o najważniejszym modelu!

Sony nie pokwapiło się też poinformować o rozpoczęciu przedsprzedaży Xperii 1 V – zauważyłem ten fakt przy okazji, przeglądając ofertę jednego ze sklepów z elektroniką. W mojej w pełni subiektywnej opinii takie podejście albo wynika z tego, że Japończycy sprzedają tak mało smartfonów, że już niespecjalnie dbają o ich marketing, albo właśnie dlatego tak mało osób kupuje Xperie, bo taki Samsung nie szczędzi grosza na promocję, a do tego kuje żelazo póki gorące, tj. rusza ze sprzedażą eSek i Zetek od razu po ich prezentacji. W tym wypadku minął miesiąc.

Moja opinia jest tu jednak bez znaczenia, bo kto ma kupić Xperię, ten ją kupi bez względu na to, co ja sądzę o strategii Sony. Japończycy – jak zawsze – przygotowali specjalną ofertę na start, która może skłonić niejedną osobę do złożenia zamówienia przedsprzedażowego.

Ile kosztuje Sony Xperia 1 V w Polsce i jaki gratis otrzymają klienci?

Dziś, dzięki temu, że ruszyła już przedsprzedaż w Polsce, wiemy, że polska cena Xperii 1 V faktycznie wynosi 6499 złotych, czyli tyle, ile estymowano w dniu jej premiery. Tutaj warto przypomnieć, że dokładnie tyle samo kosztowała na start Sony Xperia 1 IV.

To jednak niejedyna „powtórka z rozrywki”, bo podobnie jak w wypadku Xperii 1 IV, tak i do Xperii 1 V Japończycy dodają w przedsprzedaży swoje flagowe słuchawki – tym razem najnowszy model Sony WH-1000XM5, który mieliśmy już okazję przetestować na Tabletowo.pl (w zeszłym roku klienci otrzymywali Sony WH-1000XM4).

Jako że sam producent nie ogłosił rozpoczęcia przedsprzedaży, musimy posiłkować się informacjami podawanymi przez sklepy, w których dostępna jest Sony Xperia 1 V, m.in. RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt i x-kom. MeX informuje, że planowana data premiery to 2 lipca 2023 roku, ale jednocześnie zaznacza, że data premiery i wysyłki może ulec zmianie.

Osoby zainteresowane Xperią 1 V mogą wybierać spośród trzech wersji kolorystycznych: czarnej, zielone i srebrnej. Wszystkie mają 12 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej (+ microSD) oraz procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 i akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przewodowo (30 W) i indukcyjnie (15 W).