Apple może zacząć wynajmować iPhone’y jeszcze w tym roku

Nie każdy może sobie pozwolić na kupno iPhone’a. Nie każdy też chce go kupować dlatego, że zamierza jak najszybciej wymienić go na nowszy model, a niekoniecznie ma ochotę sam zająć się sprzedażą używanego dotychczas smartfona, bowiem często wiąże się to z wielogodzinnymi „negocjacjami” z zainteresowanymi. Apple chce ułatwić życie klientom i jeszcze w tym roku uruchomić usługę „subskrypcji” swoich smartfonów.

Wynajem iPhone’a zamiast kupna?

Wiele osób, nie tylko w Polsce, uznaje wyższość posiadania czegoś na własność nad wynajmowaniem tego. Nie sposób jednak nie zauważyć, że świat idzie w kierunku właśnie tego drugiego. Mowa tu zarówno o nieruchomościach, jak i przedmiotach codziennego użytku, w tym urządzeń elektronicznych.

W Polsce już niejedna firma oferuje usługę wynajmu urządzeń Apple – chociażby Plenti, iMad czy bank BNP Paribas, a także Plus, który sprzedaje iPhone’y w inny sposób niż konkurencja telekomunikacyjna. Dla przypomnienia, jeśli klient podpisze umowę abonamentową na 24 miesiące i rozłoży płatność za smartfon na 36 rat, po dwóch latach może wybrać, czy chce zapłacić jeszcze pozostałe 12 rat, czy wymienić go na nowszy model, oddając operatorowi dotychczas używany.

Wynajem elektroniki wzbudza wiele emocji wśród klientów w Polsce. Pojawiają się głosy, że jest on nieopłacalny, ponieważ urządzenie można samodzielnie sprzedać za większą kwotę. Szkopuł w tym, że nie każdy ma na to ochotę lub/i czas – niektórzy są w stanie zapłacić tę cenę za wygodę. A z doświadczenia z pewnością wiecie (a jeśli nie, to na pewno ze screenów, których w internecie jest dostępnych od groma), że proces sprzedaży na własną rękę często nie przebiega szybko i przyjemnie.

Kupujący nierzadko składają bowiem beznadziejnie nieatrakcyjne oferty, uważając, że sprzedający się na nie zgodzi. W samodzielnej sprzedaży nie pomaga też fakt, że ofert na platformach sprzedażowych jest całe mnóstwo i niełatwo się przebić – można wspomóc się płatnym promowaniem, lecz niekoniecznie musi to przynieść oczekiwany skutek. Zawsze znajdzie się ktoś, kto powie, że przedmiot jest za drogi lub „ma chorom curke” i złoży ofertę tylko do odrzucenia.

Każdy ma prawo do swojej opinii i wcale nie mam na celu udowadniać, że wynajem jest lepszy od posiadania lub na odwrót, bo nie ma obiektywnie lepszego rozwiązania – każdy ocenia to według własnych potrzeb i preferencji, lecz faktem jest, że gdyby zainteresowania wynajmem nie było, to tyle firm nie oferowałoby go, a tak właśnie jest. Widać zatem, że usługa ta cieszy się wystarczającą popularnością wśród klientów. I należy to uszanować, nawet mając odmienne zdanie.

Apple może zacząć wynajmować iPhone’y jeszcze w 2022 roku

Informacje na temat nowej usługi Apple pojawiły się już pod koniec marca 2022 roku, ale gigant z Cupertino nie wspomniał o niej nawet słowem ani podczas wydarzenia WWDC 2022, ani wrześniowej konferencji, na której zadebiutowały iPhone 14 (Plus) i iPhone 14 Pro (Max). Nie oznacza to jednak, że nie zamierza jej wprowadzić do swojej oferty.

Mark Gurman z Bloomberga w swoim najnowszym newsletterze Power On doniósł, że usługa jest aktywnie testowana przez Apple, w związku z czym oczekuje, że zostanie udostępniona klientom jeszcze w tym roku lub – najpóźniej – w przyszłym. Według Gurmana gigant z Cupertino nie wspomniał o niej podczas ostatniej konferencji 8 września, aby zmniejszyć złożoność dnia premiery, ponieważ może to być całkowicie nowy sposób, żeby kupić iPhone’a.

Warto tutaj przypomnieć, że już teraz klienci na wybranych rynkach mogą skorzystać z iPhone Upgrade Program czy kupić sprzęt na raty z wykorzystaniem chociażby Apple Card, ale nowa usługa „subskrypcji” ma się różnić o dotychczasowej oferty, bowiem mówi się, że może zawierać w pakiecie zestawy Apple One.

O ile premiera nowej usługi jest już bliżej niż dalej, to wciąż nie wiadomo, gdzie gigant z Cupertino ją zaoferuje. Na pewno w Stanach Zjednoczonych, ale w jakich krajach jeszcze? Czy na liście znajdzie się Polska? Na pewno spotkałaby się z zainteresowaniem klientów w kraju nad Wisłą, lecz dopiero czas pokaże, czy będzie dane im z niej skorzystać.