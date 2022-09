Apple zrezygnowało z kompaktowych smartfonów, Sony wręcz przeciwnie. Możesz już szykować pieniądze

Premiera iPhone’a 12 mini miała odmienić rynek smartfonów, a tymczasem Apple po dwóch generacjach zastąpiło model mini wersją z „Plusem” w nazwie. Sony jednak to nie zniechęca – wręcz przeciwnie. Według najnowszych doniesień, Japoński gigant zamierza wprowadzić na globalny rynek kompaktową Xperię.

iPhone mini miał odmienić rynek smartfonów

Wydawało się, że świat pragnie kompaktowego, high-endowego iPhone’a. Premiera iPhone 12 mini w październiku 2020 roku wzbudziła ogromne zainteresowanie, jednak nie przełożyło się to na sprzedaż tego modelu. Smartfon sprzedawał się najgorzej z całej generacji i tak samo potem było z iPhone 13 mini. Ostatnio natknąłem się nawet na informację, że Apple chciało „ubić” serię mini już po pierwszej generacji, ale z uwagi na fakt, że portfolio planuje się z kilkuletnim wyprzedzeniem, chcąc nie chcąc, gigant z Cupertino musiał wydać kolejnego iPhone’a mini, choć już wtedy nie miał wobec niego wielkich oczekiwań.

iPhone 13 mini (fot. Tomasz Szwast | Tabletowo.pl)

Wolumen sprzedaży iPhone’a mini pozostawiał wiele do życzenia, aczkolwiek na jednym z rynków smartfony z tej serii sprzedawały się wyśmienicie – w Japonii. Skoro zatem Japończycy tak kochają kompaktowe smartfony, to konkurencja nie może na to patrzeć obojętnie. Sony nie stoi biernie – również wprowadza do sklepów w swojej ojczyźnie poręczne modele z linii Xperia Ace.

W maju 2022 roku zadebiutowała Xperia Ace III z 5,5-calowym ekranem, procesorem Qualcomm Snapdragon 480 z modemem 5G, aparatem 13 Mpix (f/1.8) na tyle, modułem NFC, akumulatorem o pojemności 4500 mAh i certyfikatem IP68. Urządzenie ma 140 mm wysokości i 69 mm szerokości. Jest więc większe niż iPhone 13 mini, ale wciąż kompaktowe (zob. inne, małe smartfony).

Xperia Ace III (źródło: Sony)

Nowa, kompaktowa Sony Xperia trafi do sprzedaży w Europie

Według nieoficjalnych informacji, które pojawiły się w chińskim serwisie społecznościowym Weibo, Sony przygotowuje kolejną generację Xperii Ace. I nie byłoby to łamiącą wiadomością, ponieważ modele z tej serii dostępne są wyłącznie w Japonii, gdyby nie wzmianka, że urządzenie – prawdopodobnie pod inną nazwą – trafi również na inne rynki i będzie można je kupić poza ojczyzną producenta.

Przy okazji poznaliśmy pierwszy szczegół specyfikacji nowej, kompaktowej Xperii. Smartfon ma zostać wyposażony w nowy procesor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 z modemem 5G, dlatego nowy model również będzie pozycjonowany jako propozycja z niższej półki. Wydajnościowo nie zapowiada się zatem na rywala iPhone’a mini, ale gabarytowo jak najbardziej.

Do tego pozostaje jeszcze kwestia ceny. Znając producenta, nowa, kompaktowa Xperia raczej nie będzie kosztowała tyle samo, ile podobnie wyposażone modele, tylko więcej. Ponadto nie wiemy jeszcze, w jakich rynkach Japończycy zamierzają ją sprzedawać. Czy na liście jest Polska albo chociaż Europa, co umożliwiłoby ściągnięcie tego „kompakta” do Polski – czas pokaże.

Mimo wszystko osoby zmęczone wielkimi smartfonami z pewnością będą zainteresowane.