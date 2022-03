Apple może przestać sprzedawać iPhone’y! Będzie je… wypożyczać

Sprzedaż iPhone’ów jest najbardziej dochodowym biznesem na tle pozostałych iUrządzeń i usług Apple – w zeszłym roku odpowiadała za ponad 52% całych przychodów producenta. Pojawiły się jednak rewelacje, że gigant z Cupertino rozważa zmianę modelu dystrybucji swoich sprzętów. Zamiast sprzedawać, będzie je… wypożyczać.

Reklama

Apple przestanie sprzedawać iPhone’y i zacznie je wypożyczać?!

Duża część obywateli świata uważa własność za coś fundamentalnego. Posiadanie domu, samochodu czy przedmiotów codziennego użytku jest czymś, bez czego ludzie nie wyobrażają sobie spokojnego życia bez obawy o jutro. Czasy się jednak zmieniają i coraz więcej osób wynajmuje mieszkanie przez całe swoje życie, leasinguje auto czy wypożycza elektronikę za miesięczną opłatę (taką usługę oferuje m.in. Plenti). Mówi się, że gigant z Cupertino też zamierza pójść w tym kierunku.

fot. Jan Smoliński / Tabletowo.pl

Serwis Bloomberg donosi, że Apple pracuje nad usługą subskrypcji dla iPhone’a i innych urządzeń ze swojej oferty. Projekt wciąż jest jednak w fazie rozwoju, a osoby, które ujawniły plany giganta z Cupertino, poprosiły o anonimowość, ponieważ nie zostało to oficjalnie ogłoszone.

Z uwagi na to szczegóły usługi nie są znane – na stole zapewne leży wiele możliwości. Zdaniem Bloomberga, taki krok pozwoliłby gigantowi z Cupertino zwiększyć przychody i skłonić klientów do wydawania tysięcy dolarów na nowe urządzenia producenta. Wypożyczanie sprzętów z logo nadgryzionego jabłka na obudowie miałoby przypominać wykupowanie subskrypcji na usługi typu iCloud czy Apple Music – klient wykorzystywałby w tym procesie swoje Apple ID i konto App Store.

Informatorzy ujawnili, że producent pracuje nad tym programem już od kilku miesięcy, ale ostatnio został on „odłożony na bok”, aby skupić się na innej usłudze – „kup teraz, zapłać później”. Mimo to oczekuje się, że usługa subskrypcji zostanie uruchomiona już pod koniec 2022 roku. Jednocześnie jednak brana jest pod uwagę możliwość, że jej debiut się opóźni i firma ogłosi ją dopiero w 2023 roku.

Gigant z Cupertino miał już przeprowadzić wewnętrzne dyskusje o połączeniu subskrypcji sprzętu z pakietami Apple One i planami wsparcia technicznego AppleCare. Wydaje się to oczywistym posunięciem, ponieważ klienci oczekują holistycznego traktowania – w ten sposób firma zapewniłaby im kompletną obsługę, prawdopodobnie w lepszej cenie, niż gdyby użytkownik kupił wszystkie usługi osobno.

Mimo wszystko na tę chwilę nic nie zostało oficjalnie potwierdzone, ale z pewnością coś jest na rzeczy. Pytaniem pozostaje, kiedy gigant z Cupertino oficjalnie wystartuje z programem subskrypcji urządzeń i czy będzie on dostępny globalnie, czy tylko na wybranych rynkach? No i najważniejsze – czy oznacza to, że firma zaprzestanie sprzedaży smartfonów i innych sprzętów, czy usługa subskrypcji będzie jedynie uzupełnieniem oferty, a nie nowym modelem biznesowym?