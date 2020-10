Apple One już dostępne! Oto, jak włączyć pakiet usług i płacić mniej

Usługa Apple One, łącząca w jednym pakiecie popularne usługi z Cupertino, jest właśnie udostępniania użytkownikom. W celu jest włączenia wystarczy wykonać tylko kilka tapnięć w ekran smartfona.

Apple One – co to jest, ile to kosztuje?

W dużym skrócie, całość można określić po prostu pakietem łączącym kilka usług, a przy tym zapewniającym dostęp do nich w atrakcyjniejszej cenie. W Polsce pakiet składa się z Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, a także dodatkowej przestrzeni na pliki w iCloud. W USA dostępne są jeszcze dwie usługi – Apple News+ i Apple Fitness+, aczkolwiek wymagają one wykupienia najdroższego wariantu Premier.

Klient, zależnie od potrzeb, ma do wyboru dwa plany – „Dla Ciebie” i „Dla rodziny”. Pierwszy został wyceniony na 24,99 złotych i jest skierowany przede wszystkim dla użytkowników indywidualnych, aczkolwiek należy zaznaczyć, że usługi Apple TV+ i Apple Arcade mogą być w jego ramach dzielone z pozostałymi członkami rodziny. Z kolei drugi wariant, „Dla rodziny”, jak sama nazwa wskazuje, przeznaczony jest dla kilku użytkowników (członków rodziny).

Czy to się faktycznie opłaca? Jak najbardziej tak, szczególnie jeśli wcześniej korzystaliśmy z kilku usług z Cupertino. Przykładowo, Apple One w wersji „Dla Ciebie” to koszt 24,99 złotych miesięcznie, czyli tyle samo, ile wcześniej trzeba było zapłacić za Apple Music i iCloud. Natomiast teraz dodatkowo zyskujemy dostęp do Apple TV+ i Apple Arcade, które oddzielnie kosztują po 24,99 zł za każdy miesiąc.

Apple One – jak włączyć pakiet?

W celu aktywacji pakietu, należy na iPhonie przejść do ustawień, a następnie wyszukać hasło „Subskrypcje „. Po przejściu do konfiguracji aktualnych subskrypcji, komunikat z dostępnością Apple One powinien zostać wyświetlony automatycznie.

Możliwość aktywacji pakietu powinna również pojawić się z poziomu macOS. W przypadku komputerów z logo nadgryzionego jabłka, propozycja pakietu zostanie wyświetlona po przejściu do ustawień konta, dokładniej w sekcji służącej do zarządzania subskrypcjami, w aplikacji Apple Music lub App Store.

Apple One – co z darmowym okresem próbnym?

Firma Tima Cooka oficjalne informuje, że nowi użytkownicy mogą skorzystać z darmowego okresu próbnego. Dopiero po miesiącu od aktywowania pakietu zostanie pobrana opłata.

Co natomiast z użytkownikami, którzy korzystają już z jednej lub kilku usług? Apple wyjaśnia, że bezpłatny okres próbny obejmuje wówczas usługi, z których nie korzystamy w ramach bezpłatnego okresu próbnego lub subskrypcji. Oznacza to, że nie dostaniemy przykładowo zwrotu za zapłaconą już subskrypcję Apple Music czy iCloud.

Jeśli płacimy za Apple Music, iCloud lub inną usługę, będącą częścią pakietu, to zostanie ona automatycznie dodana do Apple One. Nie musimy jej anulować, a okres rozliczeniowy będzie realizowany co miesiąc, opierając się o datę kupna Apple One, a nie datę wcześniejszego kupna indywidualnej usługi.