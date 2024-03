Apple ma sięgnąć po technologię Google. Skorzystają użytkownicy iPhone’ów

Apple w tym roku ma wprowadzić szereg rozwiązań, w których zostanie wykorzystana sztuczna inteligencja. Oczywiście nowości pojawiają się m.in. na iPhone’ach. Co ciekawe, pomóc może technologia opracowana przez Google.

iPhone’y zyskają funkcje AI

Na rynku możemy teraz obserwować rewolucję AI i związany z nią wyścig. Największe firmy prześcigają się we wprowadzaniu rozwiązań, które wykorzystują możliwości sztucznej inteligencji. Można odnieść wrażenie, że Apple w ogóle nie przyszło na tę imprezę, pozwalając Microsoftowi, Google czy Samsungowi na wcześniejszy start.

Zespół Tima Cooka nie zamierza jednak odpuszczać i – jeśli potwierdzą się dotychczasowe rewelacje – wraz z iOS 18 na iPhone’ach zadebiutuje zestaw funkcji AI. Oczywiście powinny one pojawić się też na innych urządzeniach z Cupertino – iPadach czy komputerach Mac.

Jak już wspomniałem, jedna z najbogatszych firm na świecie, mimo zatrudniania wielu wybitnych inżynierów, nie będzie prekursorem w tej dziedzinie. Możemy mówić wyłącznie o podjęciu próby dogonienia konkurencji i zaprezentowania czegoś w rodzaju odpowiedzi na nowości w Samsungach Galaxy S24.

Apple może sięgnąć po technologię Google

Jak wynika z raportu Bloomberga, w którym Mark Gurman powołuje się na własne źródła, Apple ma prowadzić rozmowy z Google, które dotyczą wykorzystania silnika Google Gemini. Miałaby on znaleźć zastosowanie w wybranych funkcjach generatywnej sztucznej inteligencji – np. w zadaniach związanych z wyszukiwaniem.

Warto podkreślić, że Google Gemini miałby zostać wykorzystany w funkcjach, które oparte będą na przetwarzaniu w chmurze. Niewykluczone, że przykładowo wśród tych funkcji znajdzie się generowanie obrazów czy tekstu na podstawie krótkiego opisu wprowadzonego przez użytkownika.

Apple zamierza też wdrożyć własne modele AI, ale one mają działać bezpośrednio na urządzeniu, najpewniej bez konieczności połączenia z internetem i z zachowaniem dużego poziomu prywatności.

Skąd ewentualna decyzja o partnerstwie z Google? Wcześniej mogliśmy już usłyszeć, że w Cupertino prowadzone są testy autorskiego, dużego modelu AI, rozwijanego pod nazwą kodową Ajax. Oczywiście część z opracowanych rozwiązań najpewniej trafi na pokład iPhone’ów, ale najwidoczniej Apple nie jest zadowolone ze wszystkich otrzymanych rezultatów. Możliwe, że to właśnie goniące terminy i zamiar dołączenia do wyścigu AI sprawią, że użytkownicy iPhone’ów będą mogli korzystać z możliwości Google Gemini.

Umowa będzie nie tylko szansą dla Apple, aby pokazać Samsungowi i innym konkurentom, że iPhone również może zapewnić rozbudowane funkcje sztucznej inteligencji. Z partnerstwa skorzysta też Google, bowiem dzięki niemu znacząco wzrośnie popularność i liczba użytkowników Gemini. W końcu mówimy o największej umowie dotyczącej wykorzystania tego modelu AI. Nie będzie chyba dla nikogo zaskoczeniem, że takie partnerstwo zwróci uwagę organów regulacyjnych i Unii Europejskiej.

Na obecnym etapie nie jest jeszcze pewne, czy umowa między Apple a Google zostanie finalnie zawarta. Jeśli pojawią się przeszkody, to zespół Tima Cooka może sięgnąć po innego partnera. Co ciekawe, wymienia się tutaj m.in. firmę OpenAI, której zawdzięczamy ChatGPT. Z tego chatbota korzysta sam Cook, aczkolwiek twierdzi on, że niektóre elementy wymagają poprawy.

Możliwe, że na potwierdzenie tych wszystkich rewelacji nie będziemy musieli długo czekać. W końcu iOS 18 ma zostać ogłoszony w czerwcu tego roku, podczas konferencji WWDC. Miejmy nadzieję, że większość z nowych funkcji AI zostanie udostępniona wszystkim użytkownikom, a nie tylko osobom, które zdecydują się na zakup tegorocznych iPhone’ów 16.