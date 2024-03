Od teraz w Orange kupisz światłowód do 8 Gbit/s! Tylko po co?

Od dziś w Orange można wykupić dostęp do internetu światłowodowego o prędkości aż do 8 Gbit/s. Cena nie jest niska, ale ważniejsze jest pytanie, na co komuś może przydać się tak zawrotna prędkość?

Internet światłowodowy do 8 Gbit/s dostępny w Orange

Wciąż nie każdy ma dostęp do internetu stacjonarnego lub światłowodu i prawdopodobnie nigdy nie nadejdzie moment, w którym wszyscy mieszkańcy Polski będą podłączeni. Dobra wiadomość jest jednak taka, że liczba podłączonych gospodarstw domowych sukcesywnie się zwiększa. Jednocześnie operatorzy oferują coraz wyższe prędkości. Od dziś w Orange można kupić dostęp do światłowodu o prędkości aż do 8 Gbit/s.

Można zadać sobie pytanie, po co komu taka prędkość? Według operatora ultraszybkie łącze światłowodowe doskonale sprawdzi się przy korzystaniu z rozrywki w najwyższej jakości – streamingu video, gier online, wirtualnej rzeczywistości, a ponadto to idealne rozwiązanie dla osób wykonujących wolne zawody związane z przesyłaniem dużych plików, czyli grafików, twórców gier video, profesjonalistów zajmujących się obróbką dźwięku.

Aktualnie w zasięgu światłowodu o prędkości do 8 Gbit/s znajduje się ponad 830 tysięcy gospodarstw domowych w Warszawie i Krakowie, aczkolwiek operator zapowiada, że jeszcze w tym roku możliwość wykupienia dostępu do niego dostaną mieszkańcy kolejnych miast. Łącznie obejmie on swoim zasięgiem blisko 2 miliony gospodarstw domowych.

Ile kosztuje światłowód do 8 Gbit/s w Orange?

Dostęp do światłowodu o prędkości do 8 Gbit/s kosztuje od 200,01 złotych miesięcznie z umową na 24 miesiące do 210,01 złotych miesięcznie z umową na czas nieokreślony. W pierwszym przypadku jednorazowa opłata aktywacyjna wynosi 60 złotych, a w drugim 100 złotych. Gdy światłowód jest podłączony do domku jednorodzinnego, opłata miesięczna jest wyższa o 20 złotych. Klienci, którzy zamówią światłowód do 8 Gbit/s poprzez stronę internetową Orange, dostaną rabat 100% na abonament przez dwa pierwsze miesiące lub jeden miesiąc.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Nieodłącznym elementem tej oferty jest też nowy modem Funbox 10, do którego można podłączyć przez Wi-Fi (obsługiwane jest Wi-Fi 6E) nawet 256 urządzeń, choć w praktyce jest to trudno wykonalne (aczkolwiek zdecydowanie pozwoliłoby w pełni wykorzystać potencjał łącza do 8 Gbit/s).

Trzeba też pamiętać, że nie jest to łącze symetryczne – prędkość wysyłania to maksymalnie 1 Gbit/s, a ponadto niezbędny jest laptop lub komputer stacjonarny z portem 10 Gb/s, żeby obsłużyć do 8 Gbit/s prędkości pobierania danych.

