Od tego roku Sony zacznie robić nudne flagowe smartfony

W 2024 roku powinniśmy być świadkami premiery kolejnego flagowego smartfona Sony. Jeżeli jednak spodobał Wam się model Xperia 1 V, możecie zawieść się na wyglądzie „Szóstki”.

Sony = inaczej niż wszyscy

Sony od kilku lat stoi okoniem, jeżeli chodzi o poddawanie się obecnym trendom w świecie smartfonów. Urządzenia z Japonii nie zrezygnowały z wąskiej belki z aparatem u góry, flagowa seria Xperia 1 V w 2023 roku wciąż korzystała z czytnika linii papilarnych w przycisku zasilania, a nakładka systemowa nie oferuje rozbudowanych i unikalnych funkcji.

Sony Xperia 1 V może być ostatnim takim flagowcem firmy (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

W tym roku możemy spodziewać się premiery smartfonów Xperia z „VI” na końcu. Póki co producent nie podał konkretnej daty debiutu, ani nie podzielił się z nami szczegółami dot. specyfikacji. Na szczęście mamy informatorów. Publikujący wpisy na platformie Weibo zackbucks ma dla nas wieści, które nie każdemu przypadną do gustu.

Żegnaj 4K i smukła sylwetko

Sprawa tyczy się zastosowanego wyświetlacza oraz proporcji urządzenia. Według autora wpisu, Sony Xperia 1 VI porzuci rozdzielczość 4K (3840×1644 pikseli) na rzecz formatu QHD (około 2560×1440 pikseli). Wydaje się to poniekąd zrozumiałe – tylko Japończycy stosowali tak dużą rozdzielczość w smartfonach. Wybierając popularniejsze wymiary możliwe, że koszty panelu będą nieco niższe, a co za tym idzie, również cena smartfona.

Niestety, przy okazji Sony zrezygnuje także z nietypowych proporcji ekranu. Format 21:9, który nadawał Xperiom smukły kształt, zostanie zastąpiony proporcjami 19.5:9, czyli takimi, jakie możemy spotkać w Samsungu Galaxy S24 Ultra czy iPhone 15 Pro Max. Stylistycznie Xperia 1 VI ma przypominać poprzednika, więc zackbucks przygotował nawet wizualizację, jak może wyglądać nowy, japoński flagowiec.

Tak mogą wyglądać proporcje Xperii 1 VI (po prawej) w porównaniu z modelem Xperia 1 V (Źródło: zackbucks | weibo)

Nie będę ukrywał – nie podobają mi się zmiany w Sony, o których wspomina informator. Jeżeli Japończycy mają niezbite dowody, że to proporcje zrażały klientów do wybrania ich flagowych smartfonów, to niech wprowadzają zmiany, aby zyskać na popularności. Szkoda, że skutkiem ubocznym tych decyzji będą kolejne, niewyróżniające się stylistycznie od konkurencji smartfony.

Rewolucji w pamięci nie będzie

Japoński serwis sumahodigest udostępnił zaś informacje dotyczące ilości dostępnej pamięci w całej serii Xperia na 2024 rok. Xperia 1 VI ma pojawić się w dwóch konfiguracjach – z 12 lub 16 GB RAM. Mniejsza i skromniejsza Xperia 5 VI otrzyma tylko 8 GB pamięci, a najtańsza propozycja Japończyków, Xperia 10 VI – 6 lub 8 GB RAM.

W takiej sytuacji potencjalnych kupujących nie zawiodłaby tylko flagowa Xperia 1. Aby wpasować się w rynek, na 2024 rok Xperia 5 VI powinna otrzymać wariant z 12 GB RAM, a w Xperii 10 VI wersja 6 GB nie ma najmniejszego sensu. Ale to Sony – trudno przewidzieć i zrozumieć jego działania.

Jak faktycznie będzie wyglądała kolejna generacja Sony Xperia? Możliwe, że przekonamy się już w maju. To na ten miesiąc zackbucks przewiduje premierę flagowej Xperii 1 VI. W 2023 roku najdroższy model przedstawiono wspólnie z Xperią 10 – zobaczymy, czy w tym roku również poczekamy nieco dłużej na środkowego reprezentanta rodziny i czy pozostałe urządzenia również przejdą ewolucję w nudne konstrukcje.