Abonament z 5G w T-Mobile nawet przez rok za darmo

Dzięki ogłoszonej przez T-Mobile promocji można zyskać nawet 12 miesięcy darmowego abonamentu z dostępem do internetu 5G. Jest jednak pewien haczyk. Nie wszyscy mogą skorzystać z nowej oferty.

Skorzystaj z 5G w atrakcyjnej cenie

Nie każdy może skorzystać z tej promocji magentowego operatora, ponieważ to oferta przeznaczona dla klientów biznesowych. Mogą skorzystać z niej wszyscy, którzy zdecydują się na przeniesienie numeru do T-Mobile i wybiorą umowę na 36 miesięcy.

Wszystkie oferty MagentaBIZNES dotyczące abonamentu komórkowego oferują nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz internet z prędkością do 40 Mb/s, który można przyspieszyć za dodatkowe 15 złotych miesięcznie do 100 Mb/s. Dodatkowe karty SIM przedsiębiorcy mogą dokupić od 35 złotych netto miesięcznie. Już na samym początku warto podkreślić, że podane poniżej pakiety GB są współdzielone pomiędzy wszystkie karty SIM na koncie abonenckim.

Najtańsza z ofert dla firm, czyli taryfa S, to koszt 50 złotych netto miesięcznie. Klient dostanie w niej 30 GB internetu, a także dodatkowy pakiet 20 GB przez pierwsze 3 miesiące. Przy wyborze najtańszej taryfy nie można jednak liczyć na darmowe 12 miesięcy abonamentu.

Z tej promocji mogą skorzystać jedynie klienci, którzy zdecydują się na MagentaBIZNES M, L lub VIP. Miesięczne ceny netto pakietów wynoszą odpowiednio 85 złotych, 105 złotych oraz 140 złotych. Co oprócz roku bez opłat otrzymują abonenci? Wybierając pakiet L mogą liczyć na internet 5G bez limitu danych z prędkością do 300 Mb/s przez 3 miesiące, a potem 40 Mb/s.

źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska

Oferta L to internet bez limitu danych z prędkością do 600 Mb/s przez 3 miesiące, a potem 300 Mb/s. Z kolei najdroższy pakiet to brak limitu danych oraz prędkości 5G. Warto dodać, że wyższe prędkości można zachować po upływie 3 miesięcy za dodatkową opłatą 25 złotych netto miesięcznie.

To nie koniec promocji T-Mobile

Klienci biznesowi mają także możliwość skorzystania z oferty łączonej na światłowód T-Mobile i abonament komórkowy. Dostępne są 3 warianty MagentaBIZNES ze światłowodem: do 300 Mb/s, do 600 Mb/s oraz do 900 Mb/s. Ich ceny wynoszą odpowiednio 85 złotych netto, 105 złotych netto i 140 złotych netto miesięcznie. Wybierając dowolny z powyżej przedstawionych pakietów, przedsiębiorcy mogą liczyć na pierwsze 6 miesięcy trwania umowy bez żadnych opłat.

źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska

Przy okazji T-Mobile w swoim komunikacie prasowym chwali się także Samsungiem Galaxy S24, który polecany jest do planów MagentaBIZNES. Miesięczna rata dla nowych klientów w 36 ratach wynosi 80 złotych, a przy 24 ratach 120 złotych.