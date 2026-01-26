Nowy AirTag oficjalnie. Zgubę znajdziesz jeszcze szybciej

Apple pokazało nowego AirTaga. Nie mamy do czynienia z rewolucją, ale nie zabrakło godnych pochwalenia ulepszeń.

Zadebiutował nowy AirTag

Wcześniej mogliśmy już usłyszeć, że w Cupertino pracują nad nowym AirTagiem. Dziś natomiast nowy lokalizator został oficjalnie zaprezentowany. Jak wspomniałem, nie mamy do czynienia z wielkimi zmianami, ale chyba nikt ich nie oczekiwał. Zespół Tima Cooka wprowadził jednak kilka odczuwalnych usprawnień.

Nowy AirTag został wyposażony w czip ultraszerokopasmowy drugiej generacji, który pojawił się także w iPhone’ach 17, iPhonie Air oraz Apple Watchach obecnej generacji. Firma zaznacza, że teraz funkcja Znajdowanie dokładne pozwala znaleźć zagubione przedmioty nawet z odległości o 50% większej niż w przypadku pierwszej generacji lokalizatora.

Do tego dochodzi ulepszony moduł Bluetooth o większym zasięgu. Z kolei użytkownicy Apple Watcha Series 9 i nowszych, a także Apple Watcha Ultra 2 i nowszych będą mogli po raz pierwszy skorzystać z funkcji Znajdowanie dokładne, aby zlokalizować przedmiot z AirTagiem. Funkcja zostanie wprowadzona wraz z watchOS 26.2.1 – na ten moment nie wiadomo, czy będzie obsługiwany też starszy lokalizator.

źródło: Apple

Wypada wspomnieć, że zmiany w konstrukcji wewnętrznej sprawiły, że nowy AirTag jest o 50% głośniejszy względem poprzedniej generacji. Apple podaje, że użytkownicy usłyszą dźwięk nawet z 2 razy większej odległości, więc znalezienie zguby powinno być szybsze.

W związku z tym, że zewnętrzna konstrukcja nie uległa zmianie, nowy AirTag jest kompatybilny ze wszystkimi istniejącymi akcesoriami. Lokalizator wciąż korzysta z baterii CR2032 i niezmiennie oferuje stopień wodoszczelności IP67.

Apple wspomina jeszcze o dbaniu o środowisko. Oznacza to, że z recyklingu pochodzi w 85% tworzyw sztucznych w obudowie, 100% pierwiastków ziem rzadkich we wszystkich magnesach, a także 100% złota we wszystkich płytkach drukowanych zaprojektowanych przez Apple. Z kolei opakowanie wykonano w 100% z papieru na bazie włókien i można je łatwo poddać recyklingowi.

źródło: Apple

Ile kosztuje nowy AirTag?

Lokalizator dostępny jest już w sklepie Apple. Został wyceniony na 149 złotych za jedną sztukę i 499 złotych za zestaw czterech urządzeń. Oferowany jest też bezpłatny, spersonalizowany grawerunek.