iOS 18 to naprawdę spory zastrzyk z nowymi funkcjami AI

Jeśli miałbym wskazać aplikację Apple, którą niekoniecznie lubię, to z pewnością wybrałbym apkę Poczta na iOS. Niewykluczone, że wraz z iOS 18, dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, stanie się ona zauważalnie lepsza. Co więcej, Apple szykuje sporo nowych funkcji, w których wykorzystana zostanie AI.

Aplikacja Poczta wreszcie może mieć sens

Korzystam ze sprzętu Apple, więc również z usług i aplikacji firmy Tima Cooka. Moja główna przeglądarka internetowa to Safari, zdjęcia i filmy trzymam w iCloud, a muzyki słucham w Apple Music. Kiedyś korzystałem też z aplikacji Poczta, ale brak jakichkolwiek większych zmian w ciągu ostatnich lat, a także niekoniecznie wygodny interfejs i inne wady sprawiły, że przesiadłem się na Gmaila. Niewykluczone, że po wydaniu iOS 18 wrócę przynajmniej częściowo do rozwiązania Apple, bowiem firma z Cupertino ma wprowadzić spore odświeżenie w tej aplikacji.

Jak wynika z najnowszych rewelacji, aplikacja Poczta w iOS 18 ma doczekać się dużych zmian w ramach Project BlackPearl. Pomóc ma sztuczna inteligencja, dzięki której zauważalnie zostanie zwiększona funkcjonalność aplikacji. Wypada wspomnieć, że Apple w tym roku planuje wyraźnie postawić na AI w oprogramowaniu. Co ciekawe, sztuczna inteligencja będzie składać się z dwóch „modułów”. Pierwszy to AI w wykonaniu Apple, a drugi moduł dostarczy zewnętrzna firma, najpewniej OpenAI.

W przypadku aplikacji Poczta do pracy zostanie zaprzęgnięta sztuczna inteligencja Ajax LLM, która jest tworzona przez Apple. Pozwoli ona na otrzymanie lepszych i bardziej zróżnicowanych wyników wyszukiwania, a pod uwagę – oprócz oczywiście samych wiadomości – będą brane informacje z kontaktów, lokalizacje i lokalnie przechowywane dokumenty. Pojawi się też funkcja „inteligentnych odpowiedzi”, aczkolwiek nie nastawiałbym się, że na pewno dostaniemy obsługę języka polskiego. Funkcja ma umożliwić niemal natychmiastowe wysyłanie odpowiedzi na otrzymane e-maile.

Kolejną nowością w aplikacji Poczta będzie automatyczna kategoryzacja wiadomości na podstawie ich tekstu (np. promocje, wiadomości społecznościowe, transakcje czy zakupy). W tym celu wykorzystane zostanie uczenie maszynowe. Przedstawione rozwiązania powinny pojawić się w iOS 18, iPadOS 18 i macOS 15.

Obecnie w aplikacji Poczta na iOS nie mam podpiętej żadnego adresu e-mail (fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

AI to również nowe możliwości Siri

Z omawianego raportu dowiemy się jeszcze, że sztuczna inteligencja zawita również do Siri i systemowej wyszukiwarki Spotlight. Dzięki temu Siri ma znacznie lepiej rozumieć kontekst poleceń, a także w udzielanych odpowiedziach wykorzysta sporo więcej informacji, w tym tych związanych z lokalizacją, kontaktami czy wydarzeniami zapisanymi w kalendarzu.

Do iOS 18 zawita również nowy systemowy framework związany z narzędziami do pisania. Sprawi on, że Siri zyska możliwość edycji tekstu. Jak miałoby to działać? Tutaj wśród prawdopodobnych scenariuszy wymienia się komendę głosową wypowiedzianą przez użytkownika, według której Siri miałaby sprawić, że napisany tekst będzie bardziej profesjonalny – czytając go, rozumiejąc kontakt, a następnie wprowadzając odpowiednie zmiany.

Sztuczna inteligencja umożliwi jeszcze tworzenie podsumowań różnego typu tekstów – np. wiadomości, powiadomień, notatek czy artykułów. Możliwe ma być też generowanie podsumowań poszczególnych akapitów składających się na cały tekst. Warto zaznaczyć, że takie podsumowania będzie można tworzyć w różnych aplikacjach, a to dzięki temu, że Siri uzyska odpowiednie ulepszenia i zmiany. Ponadto (prawdopodobnie) wirtualny asystent Apple będzie mógł wykonywać złożone zadania w różnych aplikacjach systemowych.

Wykorzystana zostanie sztuczna inteligencja Apple i duży model językowy Ajax. Nie należy wykluczać, że część zadań zostanie powierzona technologii opracowanej przez OpenAI. Całość ma opierać się na wychwytywaniu słów kluczowych, a także poprawnym rozumieniu kontaktu zdań i całego tekstu. To właśnie słowa kluczowe posłużą za podstawę do generowania podsumowań. Pod uwagę będzie branych kilka słów kluczowych z tekstu, a całe podsumowania będą krótkie – mają składać się z kilku zdań i maksymalnie 60 słów.

Jak dodaje serwis AppleInsider, sztuczna inteligencja zawita również do innych aplikacji Apple, jak przykładowo Zdjęcia. Użytkownik może otrzymać możliwość poproszenia Siri o ulepszenie konkretnego zdjęcia, stworzenia wspomnienia z ostatniej wycieczki czy chociażby ustawienia zdjęcia na tapetę. Do tego mają dojść ulepszenia w interfejsie aplikacji Zdjęcia, ale raczej nie będą to rewolucyjne zmiany.

W przedpremierowych wersjach iOS 18 i pozostałych systemów operacyjnych znalazły się jeszcze narzędzia, które służą do generowania obrazów przez sztuczną inteligencję. Apple pracuje też nad narzędziem, które z pomocą AI będzie usuwać obiekty ze zdjęć. Oczywiście to tylko część z szykowanych zmian i opracowywanych rozwiązań. Wypada zaznaczyć, że nie wszystko musi być udostępnione w dniu debiutu iOS 18 – niektóre funkcje mogą zostać opóźnione lub wprowadzone pod inną postacią niż podczas wewnętrznych testów w Apple.

(fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Apple planuje jeszcze zmiany w interfejsie iOS 18

Mark Gurman, któremu zawdzięczamy sporo sprawdzonych informacji na temat planów Apple, postanowił podzielić się kolejnymi szczegółami na temat iOS 18. Z opublikowanych informacji wynika, że firma Tima Cooka skupi się nie tylko na AI, ale również na innych ulepszeniach.

Użytkownicy zobaczą nowe, przeprojektowanie ustawienia iOS i iPhone’a. W założeniach odświeżony projekt ma charakteryzować się lepszą organizacją i poprawioną funkcją wyszukiwania. To będzie jedna z kilku zmian związanych z względem – wcześniej mogliśmy usłyszeć o zupełnie nowej opcji personalizacji w iOS 18. Ponadto podobnej przebudowy mają doczekać się ustawienia w macOS, które już teraz wyraźnie przypominają to, co znajdziemy na iPhone’ach i iPadach.

Zmiany zobaczymy również w przypadku centrum sterowania w iOS. Pojawi się nowy widżet muzyki i lepszy sposób obsługi inteligentnych urządzeń domowych. W aplikacji Wiadomości dostaniemy możliwość animowania poszczególnych słów i rozbudowana zostanie lista dostępnych reakcji Tapback.

Gurman dodaje jeszcze, że zmiany dotkną też aplikację Zdjęcia i Poczta, o czym przed chwilą już pisałem. Do tego dojdzie sporo innych usprawnień w pozostałych elementach systemu operacyjnego. Najważniejszym punktem konferencji WWDC 2024 będzie jednak sztuczna inteligencja. Przypominamy, że tegoroczne WWDC odbędzie się już w przyszłym tygodniu.