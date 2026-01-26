Tak AI pomaga Polakom w zakupach. Już nie powiesz, że jest bezużyteczna

Zakupy w internecie są wygodnym i szybkim rozwiązaniem. Okazuje się, że technologie oparte na AI już teraz są doceniane przez Polaków podczas zakupów online.

Wbrew pozorom AI już teraz ma duże znaczenie dla Polaków

Sporo użytkowników internetu twierdzi, że sztuczna inteligencja jest wpychana wszędzie na siłę, a wielu uważa ją nawet za nieprzydatną i szkodliwą. Z najnowszych badań wynika jednak coś zgoła innego, bo aż 52% osób uczestniczących w ankiecie Adyen Index przyznaje, że AI jest dla nich pomocą nie tylko podczas zakupów, ale też w czasie poszukiwania inspiracji, personalizowanych rekomendacji czy pierwszego kontaktu z daną marką.

37% pytanych Polaków wspomniało, że w trakcie zakupów korzystało z asystentów opartych na sztucznej inteligencji w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ponadto aż 51% z nich pozytywnie oceniło narzędzia wyszukiwarek AI wdrożonych do sklepowych interfejsów. Jak podkreśla Matous Michnevic – Country Manager CEE w Adyen – inteligentne systemy nie tylko wspierają decyzje konsumentów, ale aktywnie uczestniczą w procesie zakupowym.

Z badań wynika też, że już 31% zapytanych Polaków przyznaje, iż robi zakupy za pośrednictwem social mediów. Jak wspomina Business Insider – tyle samo ankietowanych przyznaje, że sięga po produkty uznawane za modne na platformach społecznościowych. Ponadto aż 38% kupujących w social mediach twierdzi, że jest bardziej lojalne wobec marek, które dają możliwość zakupów bezpośrednio na platformach od razu po obejrzeniu produktu w danym kanale. Warto w tym miejscu przypomnieć, że obecnie możemy robić zakupy m.in. na Facebooku, a z czasem w Polsce ma też zadebiutować TikTok Shop.

Już nie personalizacja – zakupy online wchodzą w nowy etap dzięki AI

W raporcie podkreślono, że od lat poruszana jest kwestia personalizacji zakupów. 40% zapytanych twierdzi, że w zakupach pomaga im analiza historii poprzednich zamówień oraz przeglądania konkretnych produktów. Jak zauważa firma Adyen, w 2026 roku będziemy mieć do czynienia z nowym pojęciem nazywanym etapem hiperpersonalizacji.

W praktyce oznacza to, że zamiast pojedynczych rekomendacji klienci otrzymują zaawansowane i szerokie doświadczenie zakupowe. Obecnie jednak 46% ankietowanych uważa, że obecnie udostępniane programy lojalnościowe nie są właściwie dopasowane do potrzeb klienta.

Warto wspomnieć, iż Adyen Index to cykliczny raport opracowywany przez marką płatniczą Adyen, który oparty jest na analizie trendów w zakresie handlu detalicznego, e-commerce oraz zachowania konsumentów. Przedsiębiorstwo to współpracuje z firmami, takimi jak H&M, Microsoft, Notino, Uber czy Żabka.