Zdjęcia Google rozbawią do łez. Czegoś takiego jeszcze nie było

Technologiczny gigant z Mountain View wdraża nowe funkcje bazujące na sztucznej inteligencji do swoich popularnych narzędzi. Zdjęcia Google mają stworzyć coś, co spodoba się szczególnie młodym użytkownikom.

Nowa sztuczka AI w aplikacji Zdjęcia Google

Zdjęcia Google już od dawna nie są zwyczajną biblioteką na fotografie, a potężnym narzędziem do edycji zdjęć i filmów, choć nie tylko. Na tej popularnej platformie możemy obecnie tworzyć albumy, kolaże, filmy czy animacje. Warto jednak podkreślić, że lista opcji i możliwości m.in. w zakresie edycji, sukcesywnie rosną.

Amerykański koncern pochwalił się nową funkcją, która prawdopodobnie przypadnie do gustu najmłodszym pokoleniom. Zdjęcia Google wzbogacono o opcję Me Meme opartą na sztucznej inteligencji. Narzędzie pozwala zamienić postać na zdjęciu w element mema i tworzyć zabawne, spersonalizowane grafiki.

Zasada działania ma być dość intuicyjna. Wystarczy, że użytkownik otworzy aplikację Zdjęcia Google, stuknie opcję Utwórz (w dolnym menu), a później Me Meme i wybierze szablon. Następnie twórca mema musi kliknąć w Dodaj zdjęcie, znaleźć właściwy kadr oraz stuknąć w przycisk Generuj. Po wygenerowaniu użytkownik może zapisać mema, wygenerować ponownie lub udostępnić w wybranych platformach.

Co ważne, póki co w Polsce nie możemy wypróbować tej opcji. Niestety, na ten moment została ona skierowana wyłącznie do użytkowników z USA, korzystających z funkcji eksperymentalnych.

AI w wyszukiwarce Google ma dobrze wiedzieć, czego szukasz

Google ogłosiło również, że rozszerza funkcję Personal Intelligence o tryb AI w swojej wyszukiwarce. Unowocześniona opcja ma pozwolić subskrybentom Google AI Pro i AI Ultra na bezpieczne połączenie Gmaila oraz Zdjęć Google z trybem AI.

Personal Intelligence wesprze użytkownika w codziennych rekomendacjach, bez potrzeby ciągłego tłumaczenia swoich preferencji, planów czy zainteresowań. W praktyce opcja ta ma m.in.:

zasugerować miejsca warte odwiedzenia i spersonalizować plany podróży np. w oparciu o wspomnienia ulokowane w Zdjęciach Google,

pomóc w zidentyfikowaniu celu podróży i godziny odlotu na podstawie otrzymanego mailem potwierdzenia lotu,

wesprzeć podczas zakupów ubrań, bazując na poprzednich zakupach, w tym rodzajach wybieranych produktów czy preferowanych przez użytkownika markach.

Jak podkreśla Google, połączenie narzędzi, takich jak Zdjęcia czy Gmail z Personal Intelligence w przeglądarce jest opcjonalne. We wpisie wspomniano też, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy.

Funkcja ma być wdrażana w najbliższych dniach dla subskrybentów AI Pro i Ultra. Aby ją włączyć należy przejść na główną stronę wyszukiwarki, stuknąć w ikonę profilu, a następnie wybrać opcję Personalizacja wyszukiwarki. Po przejściu na kolejną stronę, na dole listy użytkownik znajdzie Połączone usługi Google. W tym miejscu można wybrać platformy, z których AI może korzystać do personalizacji.