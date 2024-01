Android będzie udostępniał pliki niczym iOS. Ma być szybko i wygodnie

Google podczas targów CES 2024 ogłosiło Quick Share, czyli nowy sposób udostępniania plików na Androidzie. Firma zapowiedziała też nowości w Android Auto, którą docenią właściciele samochodów elektrycznych. Poznaliśmy także nową funkcję dla użytkowników Pixeli.

Quick Share – nowy sposób udostępniania plików

Osoby korzystające ze smartfonów z Androidem mają naprawdę sporo opcji, które umożliwiają udostępnianie plików. Mogą skorzystać z dysków w chmurze, komunikatorów, a także z funkcji zaszytych w systemie operacyjnym. Przykładowo w 2020 roku otrzymali oni dostęp do Nearby Share, czyli szybkiego udostępniania plików na różne urządzenia znajdujące się w pobliżu. Co więcej, producenci smartfonów często mają też autorskie rozwiązania – np. Samsung oferuje funkcję Quick Share.

Rozwiązanie proponowane przez Samsunga spodobało się nie tylko użytkownikom smartfonów południowokoreańskiego producenta, ale najwidoczniej też Google. Firma z Mountain View właśnie ogłosiła, że współpracując z Samsungiem stworzyła funkcję Quick Share, która będzie dostępna na wielu różnych urządzeniach z Androidem.

Opracowano rozwiązanie, z którego będzie mogło korzystać sporo użytkowników. W założeniach mamy otrzymać jedną z najlepszych opcji udostępniania treści peer-to-peer pomiędzy różnymi typami urządzeń z Androidem i Chrome OS. Google dodaje, że w celu zwiększenia popularności i powszechności omawianej funkcji współpracuje z wiodącymi producentami komputerów, takimi jak LG, aby wprowadzić Quick Share na sprzęt z Windowsem. Funkcja na tych komputerach zostanie dodana w formie preinstalowanej aplikacji.

Zaletą omawianej funkcji jest chociażby wygodna kontrola nad prywatnością. Użytkownik w ustawieniach może wybrać, kto może wykryć jego urządzenie i wysyłać pliki – wszyscy, tylko kontakty, czy tylko własne urządzenia. Całość przypomina więc funkcję AirDrop znaną z urządzeń Apple. Wypada dodać, że funkcja Quick Share zacznie być wdrażana na obecnych urządzeniach obsługujących Nearby Share już w przyszłym miesiącu.

Google, podczas tegorocznych targów CES, ogłosiło jeszcze jedną funkcję, o której należy wspomnieć. Otóż właściciele zgodnych smartfonów Pixel będą mogli udostępniać różne treści na zadokowany tablet Pixel, gdy ten znajduje się w pobliżu. Mamy do czynienia z „lokalnym streamingiem”, który pozwoli na przesyłanie słuchanej muzyki i podcastów. Funkcja ma zadebiutować w tym roku.

Android Auto z nowościami dla właścicieli BEV-ów

W najbliższych miesiącach nowe funkcje pojawią się też w Android Auto. Samochody elektryczne będą mogły udostępniać dane o poziomie naładowania akumulatora, które zostaną wykorzystane w Mapach Google. Pozwoli to na oszacowanie poziomu naładowania, jaki będzie miał akumulator po dojechaniu do wyznaczonego celu.

Użytkownicy otrzymają też wskazówki o konieczności zatrzymania się na konkretnych ładowarkach, jeśli będzie to konieczne, aby dojechać do celu. Ponadto pojawi się informacja, ile czasu powinno zająć ładowanie. Oczywiście dane będą dostosowane do konkretnych modeli samochodów. Początkowo funkcja zadebiutuje w elektrycznych Fordach – Mustangu Mach-E i F-150 Lightning.

Dowiedzieliśmy się również, że Android Automotive zadebiutuje w nowych samochodach. Wśród wskazanych marek mamy Nissana i Lincolna, a kolejne powinniśmy poznać już niebawem.

Warto jeszcze dodać, że ten system infotainment zapewni wkrótce możliwość korzystania z Google Chrome – przeglądarka już teraz w wersji beta jest udostępniana wybranym użytkownikom samochodów Volvo i Polestar. Ponadto pojawi się możliwość szybkiego i wygodnego wysłania trasy ustalonej na smartfonie do samochodu, aby od razu rozpocząć prowadzenie do celu.