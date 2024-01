Zooplus wprowadza subskrypcję na karmę dla zwierząt. To naprawdę świetny pomysł

Subskrypcje kojarzą nam się raczej z Netfliksem czy Spotify. Najwyższy czas to zmienić. Zooplus postanowił wykorzystać ten model biznesowy, aby zaoferować klientom atrakcyjne i wygodne dostawy artykułów dla zwierząt.

Zooplus uruchamia subskrypcję dla opiekunów zwierzaków

Oczywiście stwierdzenie, że model subskrypcyjny to wyłącznie platformy VOD lub serwisy streamingowe jest sporym niedopowiedzeniem. Dziś na wprowadzenie abonamentu decyduje się coraz więcej firm działających w naprawdę różnych branżach. Dobrym przykładem jest niedawno wprowadzony w Polsce Uber One, który pozwala zaoszczędzić na dostawach jedzenia czy chociażby Amazon Prime, w ramach którego na wiele produktów otrzymujemy darmowe dostawy.

Zooplus, europejski sklep internetowy z artykułami dla zwierząt, mając na uwadze rosnące zapotrzebowanie na taki model biznesowy, zdecydował się wprowadzić program subskrypcji dostaw. Głównym celem jest zwiększenie wygody i automatyzacja zakupów dla opiekunów zwierząt domowych.

To właśnie wspomniana automatyzacja wydaje się być jedną z największych zalet. Jak to działa? Już wyjaśniam. Klienci sklepu Zooplus wybierają ulubiony produkt swojego zwierzaka spośród szerokiej gamy dostępnych artykułów, wskazują preferowaną częstotliwość wysyłki, a zamówienie jest automatycznie i regularnie dostarczane pod ich drzwi. Program można dostosować pod kątem terminów wysyłki lub wstrzymać go w dowolnym momencie.

Dzięki korzystaniu z omawianej subskrypcji z pewnością nie zapomnimy, aby kupić artykułów dla naszego zwierzaka. Nie będziemy więc musieli z samego rana biec do najbliższego sklepu po karmę, gdy ta niespodziewanie się skończy. W końcu, po wypełnieniu niezbędnych informacji, całość odbywa się automatycznie, a klient tylko odbiera przygotowane paczki. Warto jeszcze zaznaczyć, że w ofercie sklepu znajdziemy wszystkie ważne produkty: karmę dla zwierząt, żwirek czy przysmaki.

Jakie jeszcze korzyści dostaje użytkownik?

Oczywiście główną zaletą, o czym już wspomniałem, jest możliwość korzystania z wygodnych i zautomatyzowanych zakupów. Do tego dochodzi opcja zyskania 5% zniżki od aktualnej ceny produktów zamawianych w ramach abonamentu. Klient ma też możliwość rezygnacji w dowolnym momencie – bez okresu wypowiedzenia ani dodatkowych kosztów.

Program subskrypcji jest już dostępny w polskim, niemieckim i austriackim sklepie Zooplus, a w nadchodzących miesiącach zostanie również wprowadzony na ponad 20 innych europejskich rynkach. Subskrypcja obejmuje portfolio produktów marek własnych Zooplus oraz artykułów dostępnych w ramach współpracy z lokalnymi i międzynarodowymi markami zoologicznymi.